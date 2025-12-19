Izložba slika „Nemam kud“ potresno progovara o femicidu i borbi žena

Izložba slika „Nemam kud“ tuzlanskog umjetnika Rame Tučića održana je večeras u Bosanskom kulturnom centru TK, gdje je izazvala snažne emocije i ostavila publiku “bez riječi”.

Radi se o njegovoj petoj samostalnoj izložbi, kojom Tučić još jednom potvrđuje svoj angažirani umjetnički pristup i fokus na goruće društvene probleme.

Tučić, poznat po izložbama koje tematiziraju položaj marginaliziranih i ranjivih grupa, ovoga puta kroz snažan vizuelni i performativni izraz otvara pitanje femicida i nasilja nad ženama.

Izložba suočava posjetioce s teškim prizorima i simbolima koji progovaraju o šutnji, ignorisanju i odgovornosti društva.

Poseban utisak na publiku ostavio je performativni segment izložbe, koji je dodatno naglasio težinu teme i otvorio niz pitanja: da li kao društvo posvećujemo dovoljno pažnje femicidu, zašto se o nasilju nad ženama često govori tek nakon tragičnih ishoda i koliko smo spremni reagovati prije nego što bude prekasno?

Kroz svoje radove, Tučić ukazuje i na one koji su „gledali, a nisu vidjeli“, podsjećajući da pasivnost i prešutkivanje problema doprinose njegovom opstanku.

Umjetnost u ovom prostoru postaje glas onih koje je nasilje utišalo, ali i upozorenje da se takve tragedije ne smiju posmatrati kao izolovani slučajevi.

Izložba „Nemam kud“ realizirana je u koprodukciji i partnerstvu s Bosanskim kulturnim centrom TK, čime je nastavljena dosadašnja uspješna saradnja na realizaciji društveno angažiranih umjetničkih projekata.

Publika će izložbu moći pogledati u narednim danima, a večerašnje otvorenje pokazalo je da umjetnost, kada se bavi stvarnim problemima, može snažno uzdrmati, ali i potaknuti na razmišljanje i preispitivanje vlastite odgovornosti.

