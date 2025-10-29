Izmjene Izbornog zakona: CIK uputio inicijativu

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) donijela je Zaključak kojim se usvaja Inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, koja je danas dostavljena Parlamentarnoj skupštini BiH (PSBiH).

Uz dostavljenu inicijativu iz CIK-a su skrenuli pažnju na nužnost što hitnijeg razmatranja dostavljenih izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, za čije rješavanje je isključivo nadležna PSBiH.

U saopćenju CIK-a BiH posebno je naglašeno da su postojeći ljudski resursi u Sekretarijatu ove institucije nedovoljni za provođenje povećanog broja aktivnosti iz njene nadležnosti.

Izmjene Izbornog zakona BiH, kako je pojašnjeno, posebno su neophodne zbog izrade tenderske dokumentacije za nabavku uređaja za skeniranje glasačkih listića.

Da bi se primjenile specifične izborne tehnologije potrebno je izgled i format glasačkog listića prilagoditi njihovoj upotrebi u izbornom procesu jer po važećim normama format i obavezni sadržaj glasačkog listića, kao i proces glasanja, nisu primjenjivi na skenerima na način da se sa sigurnošću može očekivati nesmetan rad izborne tehnologije na izborni dan.

Također, predložene izmjene Izbornog zakona BiH bi omogućile da se ispoštuje ravnopravna zastupljenost spolova na listama, a u cilju ispunjavanja preporuke ODIHR-a.

Izborni zakon BiH je u proteklih 24 godine doživio niz izmjena i dopuna kojim su CIK-u BiH date nove složene i vrlo kompleksne nadležnosti, a posebno u odluci Visokog predstavnika za BiH od 17. jula, kojom se, između ostalog, CIK-u raspoređuju sredstva u iznosu od 112.500.000 KM za potrebe uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u BiH.

Spomenuta inicijativa predviđa da CIK BiH donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji svog Sekretarijata na prijedlog generalnog sekretara, a da se briše dio koji podrazumjeva prethodnu saglasnost Vijeća ministara BiH.

Iz CIK-a BiH još napominju da je Vijeće ministara BiH odbilo dati saglasnost na novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sekretarijata Centralne izborne komisije BiH, bez ikakvog obrazloženja.