Izmjene Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH: Šta donose novine?

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo je izmjene i dopune Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH, kojima se uvode brojne novine s ciljem preciznijeg, pravednijeg i jednostavnijeg ostvarivanja prava na status roditelja njegovatelja. Promjene su usmjerene na uklanjanje pravnih nejasnoća, proširenje kruga osoba koje mogu ostvariti status, te bolju administrativnu efikasnost.

Izmjene zakona preciziraju krug srodnika koji mogu ostvariti status roditelja njegovatelja. Pored roditelja, to pravo sada mogu steći i bračni i vanbračni partneri, djeca uključujući posvojenu, braća i sestre, djedovi i nene, dajdže i tetke, te zetovi i snahe. Time se zakon prilagođava stvarnim porodičnim okolnostima i širem krugu osoba koje aktivno brinu o osobi s invaliditetom.

Jedna od ključnih izmjena je ujednačavanje pojma i statusa roditelja njegovatelja. Novi zakon jasno definiše da su pojam i status jedinstveni, čime se izbjegavaju različita tumačenja i pravne dileme. Takođe, izjednačeni su bračni i vanbračni partneri, budući da obaveze i odgovornosti u praksi ne razlikuju ove dvije kategorije.

U zakon je uvedena i definicija zajedničkog domaćinstva, što znači da status roditelja njegovatelja može ostvariti samo srodnik koji živi s osobom s invaliditetom i aktivno joj pruža njegu. Time se dodatno potvrđuje da se pravo veže za stvarnu brigu i prisutnost u svakodnevnom životu osobe kojoj je potrebna pomoć.

Važna novina odnosi se i na uklanjanje diskriminacije po osnovu uzroka invaliditeta. Svi korisnici prava sada imaju jednak tretman, bez obzira na to da li je invaliditet stečen rođenjem ili povredom. Omogućeno je i da roditelji djece koja pohađaju obrazovne ili predškolske ustanove ostvare status njegovatelja, bez obzira na broj sati koje dijete provodi u ustanovi.

Izmjene donose i pojednostavljenje medicinskog vještačenja, kako bi se izbjegla nepotrebna ponovna vještačenja i troškovi. Postupak se usklađuje s postojećim sistemom vještačenja osoba s invaliditetom. Takođe, precizirana je psihofizička sposobnost roditelja kao uslov za sticanje statusa, te definisani slučajevi prestanka prava ako roditelj više nije sposoban obavljati dužnosti njegovatelja.

Uspostavlja se jedinstvena elektronska baza podataka kojom će se pratiti isplate naknada i doprinosi, što će doprinijeti transparentnosti i efikasnosti administracije. Dodatno su precizirani postupci u slučaju kontrolnih pregleda i promjena okolnosti, kako bi centri za socijalni rad imali jasne osnove za odlučivanje.

Svi postupci koji su u toku rješavat će se prema novim zakonskim odredbama, a revizije ranije donesenih rješenja biće usklađene s izmjenama zakona.