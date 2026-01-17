Penzije u FBiH: Zastupnički dom u ponedjeljak razmatra izmjene Zakona o PIO

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH na sjednici najavljenoj za ponedjeljak, 19. januara, po skraćenom postupku će razmatrati Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je Vlada FBiH početkom mjeseca uputila u parlamentarnu proceduru.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike navode da su izmjene pripremane u dogovoru i saradnji, na zahtjev Saveza udruženja penzionera Federacije BiH.

“Upravo su predstavnici penzionera inicirali izmjene člana 81. Zakona kojim se utvrđuje pravo na najnižu penziju i način njene zaštite te ukoliko se izmjene zakona usvoje, visina najniže penzije vezat će se za dužinu ostvarenog penzijskog staža kako bi se zaštitili penzioneri, ali i vrijednovao puni radni vijek”, navodi se u saopćenju resornog federalnog ministarstva.

Prijedlog zakona, kako se pojašnjava, predviđa i izmjene formule za usklađivanje penzija, tako da se usklađivanje vrši na osnovu kombinacije indeksa rasta potrošačkih cijena i indeksa rasta plata u omjeru 60:40 posto, uz primjenu pokazatelja koji u datom obračunskom periodu bude povoljniji za penzionere, s ciljem očuvanja realne vrijednosti penzija.

Na dnevnom redu i zakoni iz boračke oblasti

Ministarstvo navodi da će se na istoj sjednici razmatrati i izmjene i dopune tri zakona iz nadležnosti Ministarstva za boračka pitanja, kojima se uređuje penzionisanje boračkih kategorija.

“Na istoj sjednici Zastupničkog doma razmatrat će se i izmjene i dopune tri zakona iz nadležnosti Ministarstva za boračka pitanja, kojima se uređuje penzionisanje boračkih kategorija. Te izmjene pripremljene su kako bi se propisi uskladili sa izmjenama Zakona o PIO i borci ne bi trpjeli bilo kakve negativne posljedice zbog izmjena penzijskog zakonodavstva. Donošenjem tih zakonskih rješenja po skraćenom postupku Vlada nastoji zaštititi prava postojećih penzionera, vrjednovati rad i doprinos budućih penzionera, očuvati stabilnost penzijskog sistema te osigurati njegovu dugoročnu održivost”, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.