Usvojene izmjene Zakona o PIO u Predstavničkom domu FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene Zakona o PIO, ali da bi one stupile na snagu, potrebno je da ih potvrdi i Dom naroda Parlamenta FBiH.

Riječ je o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje je Vlada Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru, a koje su, prema obrazloženju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, pripremane u saradnji sa Savezom udruženja penzionera Federacije BiH.

Izmjene Zakona o PIO imaju za cilj da se drugačije uredi pravo na najnižu penziju i način njene zaštite. Upravo su predstavnici penzionera inicirali promjene člana 81. važećeg zakona, kako bi se visina najniže penzije vezala za dužinu ostvarenog penzijskog staža. Time bi se, kako navode iz resornog ministarstva, s jedne strane dodatno zaštitili penzioneri, a s druge strane vrednovao puni radni vijek i dužina uplaćenih doprinosa.

Osim toga, izmjene Zakona o PIO predviđaju i promjenu formule za redovno usklađivanje penzija. Prema novom rješenju, usklađivanje bi se vršilo na osnovu kombinacije indeksa rasta potrošačkih cijena i indeksa rasta plata u omjeru 60 prema 40 posto, uz primjenu onog pokazatelja koji u datom obračunskom periodu bude povoljniji za penzionere. Cilj ovakvog rješenja je očuvanje realne vrijednosti penzija u uslovima rasta cijena i promjena na tržištu rada.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ranije je saopćilo da se ovim zakonskim izmjenama nastoji osigurati bolja zaštita postojećih penzionera, ali i pravedniji odnos prema budućim penzionerima, uz očuvanje stabilnosti i dugoročne održivosti penzijskog sistema.

Na istoj sjednici Predstavničkog doma razmatrane su i izmjene i dopune tri zakona iz oblasti boračko invalidske zaštite, koje se odnose na penzionisanje boračkih kategorija. Te izmjene pripremljene su kako bi se propisi uskladili sa izmjenama Zakona o PIO, odnosno kako borci ne bi trpjeli negativne posljedice zbog promjena u penzijskom zakonodavstvu.

Iako su izmjene Zakona o PIO sada dobile podršku u Predstavničkom domu, procedura još nije završena. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga usvoji i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, nakon čega bi se moglo pristupiti njegovoj primjeni u praksi.