Ističe vrijeme za usvajanje novog Zakona o PIO, manje nade za skok penzija od 17 posto

Ističe vrijeme za usvajanje novog Zakona o PIO, zakona koji bi penzionerima u Federaciji mogao donijeti povećanje penzija od oko 17 posto. Da bi novi obračun uopće mogao stupiti na snagu od 1. januara, neophodno je da zakon bude usvojen do kraja godine, a trenutno još nije upućen u parlamentarnu proceduru, što ostavlja sve manje prostora da se ovaj proces završi na vrijeme.

Cilj je povećanje minimalne penzije na 700 KM

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pojasnio je da je sve urađeno s ciljem da penzioneri dobiju osjetnije povećanje primanja u odnosu na ono koje donosi postojeći model usklađivanja. Istakao je da novi obračun predviđa rast penzija od približno 17 posto, što bi najnižu penziju podiglo s trenutnih 599 maraka na oko 700 maraka. Naglasio je da su te procjene urađene zajedno sa Zavodom PIO i Federalnim ministarstvom finansija, jedinim ovlaštenim da procijeni fiskalni iznos koji bi ovakva reforma zahtijevala.

Delić je podsjetio da se radi o velikom budžetskom zahvatu koji traži stabilne prihode i političku volju da se unaprijedi položaj jedne od najranjivijih društvenih grupa. Poručio je da je cilj da zakon stupi na snagu 1. januara naredne godine, kako bi povećanje bilo vidljivo već na prvim isplatama u 2026. godini.

Međutim, rok do Nove godine brzo ističe. Procedura donošenja zakona uključuje više faza. Zakon nije upućen u parlament, pa čak i uz ubrzanu proceduru ostaje vrlo malo vremena da se cijeli proces okonča na vrijeme. Kako dani prolaze, sve je manje realno da će reforma biti usvojena u rokovima koje je Ministarstvo ranije najavljivalo.

U javnosti ostaje nada da će se politički akteri što prije dogovoriti kako bi penzioneri dobili najavljeno povećanje, dok realnost trenutnog tempa pokazuje da bi rokovi mogli biti neostvarivi bez saglasnosti i ubrzanog djelovanja svih institucija uključenih u proces.

