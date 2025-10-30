Šta donosi novi zakon o roditeljima njegovateljima u FBiH?

Novi zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH prošao je oba doma Parlamenta i otvara važnu reformu sistema podrške porodicama koje svakodnevno brinu o djeci s invaliditetom. Nakon što je Nacrt usvojen u Zastupničkom domu, danas ga je podržao i Dom naroda, čime je potvrđeno da postoje politička volja i jasna namjera da se uklone nepravde, isprave ograničenja i proširi krug onih koji imaju pravo na status roditelja njegovatelja.

Ovim činom počinje i 30-dnevna javna rasprava u kojoj će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike otvoriti dijalog sa udruženjima roditelja, stručnjacima i građanima. Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručio je da su predložene izmjene rezultat dugog procesa, razgovora sa porodicama i analiza stvarnih problema u primjeni zakona, uz jasnu namjeru da se sistem prilagodi životu, a ne obrnuto.

Delić je naglasio da se ovim izmjenama želi ukloniti sve prepreke koje su roditeljima do sada otežavale ostvarivanje prava, te proširiti sistem kako niko ne bi bio izostavljen zbog administrativnih tumačenja ili formalnih ograničenja. Istaknuto je da država mora prepoznati teret, brigu i ljubav koju roditelji svakodnevno nose, jer se radi o jednoj od najosjetljivijih grupa u društvu, porodicama koje žive stalnu borbu i zaslužuju dostojanstveno i jasno pravo na podršku.

Izmjene donose preciznije definisanje statusa roditelja njegovatelja, kako bi se izbjegla različita tumačenja u praksi. Proširuje se i krug srodnika koji mogu ostvariti ovaj status, pa pravo više nije ograničeno samo na roditelje već i na bračne i vanbračne partnere, posvojenike, braću i sestre, bake i djedove, tetke, ujake te druge članove porodice koji žive u istom domaćinstvu i aktivno brinu o osobi s invaliditetom. Izjednačava se i pravni položaj bračnih i vanbračnih partnera, što otklanja ranije razlike u tretmanu.

Velika promjena ogleda se u uklanjanju diskriminacije po osnovu uzroka invaliditeta. Prethodna rješenja su u praksi znala isključiti pojedine porodice, a sada zakon jasno propisuje jednaka prava bez obzira na način nastanka invaliditeta. Posebno je važno da roditelji čija djeca borave u predškolskim ili školskim ustanovama neće gubiti status roditelja njegovatelja, bez obzira na broj sati provedenih u instituciji, jer se priznaje da obaveza brige ne prestaje sa polaskom u vrtić ili školu.

Predviđeno je i usklađivanje medicinskog vještačenja sa postojećim sistemima, što znači manje papirologije i troškova, kao i uvođenje jedinstvene elektronske baze podataka radi transparentnosti i efikasnije isplate naknada.

Ministar Delić naglasio je da zakon o roditeljima njegovateljima mora biti životan, pravedan i human, a ne birokratska prepreka porodicama koje već nose veliki teret. U okviru javne rasprave otvorit će se i pitanje ukidanja starosne granice od 65 godina, jer roditelj koji i dalje aktivno brine o svom djetetu ne smije izgubiti pravo samo zbog godina.

Sada slijedi mjesec razgovora i prijedloga, a porodice očekuju da će reformski proces rezultirati zakonom koji čuje njihovu stvarnost, prepoznaje njihovu žrtvu i pruža sigurnost i podršku u najvažnijoj borbi koju vode, borbi za svoju djecu.