Izrael napao Iran, u Teheranu odjekuju eksplozije

Rano jutros Izrael je započeo široku vojnu operaciju protiv Irana, koju je zvanično opisao kao „preventivni udar“. Izraelski ministar odbrane Israel Katz potvrdio je početak napada, čime je došlo do nove, ozbiljne eskalacije napetosti na Bliskom istoku.

Prema dostupnim informacijama, operacija je pokrenuta u ranim jutarnjim satima, a detalji o konkretnim ciljevima i razmjerama udara još nisu u potpunosti objavljeni.

Vanredno stanje i strah od odmazde

Zbog mogućeg brzog odgovora Teherana, izraelske vlasti proglasile su vanredno stanje na teritoriji cijele države. Obavještajne procjene ukazuju na to da bi iranski odgovor mogao uslijediti u kratkom roku, uz upotrebu naoružanih dronova i balističkih projektila usmjerenih ka izraelskim gradovima.

Stanovništvu je upućen apel da ostane u blizini skloništa i zaštićenih prostora, dok su sigurnosne službe stavljene u punu pripravnost.

Eksplozije u centru Teherana

Istovremeno, iz Irana stižu izvještaji o snažnim detonacijama u glavnom gradu. Prema navodima iranskih medija, u centru Teherana rano jutros odjeknule su najmanje tri jake eksplozije.

Iranska novinska agencija Fars saopćila je da su primljeni izvještaji prema kojima je više projektila pogodilo područje „Republika“ u Teheranu. Zvanične informacije o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti još nisu potvrđene, ali je jasno da su udari izvedeni duboko unutar iranske teritorije.

Prema pisanju lista Shargh, gust dim uzdiže se iz dijela grada u kojem se nalazi vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei. Stanovnici su prijavili dim iz tog područja, gdje su smješteni i predsjednička palata te Nacionalno vijeće sigurnosti.

New York Times: Napade zajedno izvode SAD i Izrael

Američki list New York Times objavio je da su Sjedinjene Američke Države i Izrael zajedno izveli napade na Iran.

Kako se navodi, jedan američki zvaničnik potvrdio je da su američki vojni napadi na Iran u toku.

Napadi su, prema istim izvorima, izvedeni u subotu ujutro, prvog radnog dana u sedmici u Iranu, u vrijeme kada su milioni ljudi bili na poslu, a djeca u školama. Stanovnici Teherana opisuju situaciju kao paniku i haos.