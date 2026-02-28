Izrael napao Iran, u Teheranu odjekuju eksplozije

RTV SLON
Izrael izvršio napad na Iran/ Foto: Screenshot

Rano jutros Izrael je započeo široku vojnu operaciju protiv Irana, koju je zvanično opisao kao „preventivni udar“. Izraelski ministar odbrane Israel Katz potvrdio je početak napada, čime je došlo do nove, ozbiljne eskalacije napetosti na Bliskom istoku.

Prema dostupnim informacijama, operacija je pokrenuta u ranim jutarnjim satima, a detalji o konkretnim ciljevima i razmjerama udara još nisu u potpunosti objavljeni.

Vanredno stanje i strah od odmazde

Zbog mogućeg brzog odgovora Teherana, izraelske vlasti proglasile su vanredno stanje na teritoriji cijele države. Obavještajne procjene ukazuju na to da bi iranski odgovor mogao uslijediti u kratkom roku, uz upotrebu naoružanih dronova i balističkih projektila usmjerenih ka izraelskim gradovima.

Stanovništvu je upućen apel da ostane u blizini skloništa i zaštićenih prostora, dok su sigurnosne službe stavljene u punu pripravnost.

Eksplozije u centru Teherana

Istovremeno, iz Irana stižu izvještaji o snažnim detonacijama u glavnom gradu. Prema navodima iranskih medija, u centru Teherana rano jutros odjeknule su najmanje tri jake eksplozije.

Iranska novinska agencija Fars saopćila je da su primljeni izvještaji prema kojima je više projektila pogodilo područje „Republika“ u Teheranu. Zvanične informacije o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti još nisu potvrđene, ali je jasno da su udari izvedeni duboko unutar iranske teritorije.

Prema pisanju lista Shargh, gust dim uzdiže se iz dijela grada u kojem se nalazi vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei. Stanovnici su prijavili dim iz tog područja, gdje su smješteni i predsjednička palata te Nacionalno vijeće sigurnosti.

New York Times: Napade zajedno izvode SAD i Izrael

Američki list New York Times objavio je da su Sjedinjene Američke Države i Izrael zajedno izveli napade na Iran.

Kako se navodi, jedan američki zvaničnik potvrdio je da su američki vojni napadi na Iran u toku.

Napadi su, prema istim izvorima, izvedeni u subotu ujutro, prvog radnog dana u sedmici u Iranu, u vrijeme kada su milioni ljudi bili na poslu, a djeca u školama. Stanovnici Teherana opisuju situaciju kao paniku i haos.

pročitajte i ovo

Vijesti

Ubijena bivša rukometašica, napad se dogodio ispred porodične kuće

Vijesti

Iran prijeti “sveopćim ratom” ako Amerika napadne

Vijesti

Reza Pahlavi najavio kreiranje “slobodnog Irana”

Vijesti

Zapaljena jedna od najvećih džamija u Iranu

Vijesti

Eksplozije u glavnom gradu Venecuele u jeku tenzija sa SAD-om

Vijesti

Policija istražuje napad na 17-godišnjakinju na autobuskoj stanici u Gradačcu

Istaknuto

Stanje na putevima: Moguća duža zadržavanja na granicama zbog EES sistema

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je osam beba

Sport

BiH ubjedljivo savladala Švicarsku u Mejdanu i ostala u igri za Svjetsko prvenstvo

BiH

Bingo objavio radno vrijeme za predstojeći praznik

Kultura

Vrhunske austrijske umjetnice 4. marta u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]