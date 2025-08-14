Kantonalna uprava civilne zaštite TK objavila je izvještaj o stanju u kantonu u protekla 24 sata.

Kladanj – požar ugostiteljskog objekta

13. augusta 2025. godine, Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Kladanj interveniralo je na gašenju požara koji je zahvatio ugostiteljski objekt u naselju Stanovi. Vatrogascima je uspjelo spriječiti širenje vatre na okolne objekte, ali je sam ugostiteljski objekt u potpunosti izgorio. Požar je lokaliziran i ugašen bez daljnjih incidenata.

Srebrenik – klizište u Orlovoj Klisuri

U mjestu Orlova Klisura, na području MZ Potpeć, aktivirano je klizište većih razmjera. Pomjeranjem tla u rijeku Tinju obrušile su se veće količine zemlje i stabala, stvarajući branu koja je zatrpala korito rijeke. Federalni vodni inspektor naložio je hitno preduzimanje mjera i uklanjanje naslaga iz korita rijeke od strane Federalne agencije za vodna područja rijeke Save.

Srebrenik – redukcije vode zbog vrućina i suše

Zbog dugotrajnih suša i visokih temperatura, na području Grada Srebrenik uvedene su redukcije vodosnabdijevanja koje upravlja JP Vodovod i kanalizacija Srebrenik. Vatrogasna jedinica vrši dostavu pitke vode stanovnicima MZ Duboki Potok i MZ Tinja.