Izvještaj KUCZ: Požar, klizište i redukcije vode u TK

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: RTV Slon/Arhiva - Vatrogasci

Kantonalna uprava civilne zaštite TK objavila je izvještaj o stanju u kantonu u protekla 24 sata.

Kladanj – požar ugostiteljskog objekta
13. augusta 2025. godine, Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Kladanj interveniralo je na gašenju požara koji je zahvatio ugostiteljski objekt u naselju Stanovi. Vatrogascima je uspjelo spriječiti širenje vatre na okolne objekte, ali je sam ugostiteljski objekt u potpunosti izgorio. Požar je lokaliziran i ugašen bez daljnjih incidenata.

Srebrenik – klizište u Orlovoj Klisuri
U mjestu Orlova Klisura, na području MZ Potpeć, aktivirano je klizište većih razmjera. Pomjeranjem tla u rijeku Tinju obrušile su se veće količine zemlje i stabala, stvarajući branu koja je zatrpala korito rijeke. Federalni vodni inspektor naložio je hitno preduzimanje mjera i uklanjanje naslaga iz korita rijeke od strane Federalne agencije za vodna područja rijeke Save.

Srebrenik – redukcije vode zbog vrućina i suše
Zbog dugotrajnih suša i visokih temperatura, na području Grada Srebrenik uvedene su redukcije vodosnabdijevanja koje upravlja JP Vodovod i kanalizacija Srebrenik. Vatrogasna jedinica vrši dostavu pitke vode stanovnicima MZ Duboki Potok i MZ Tinja.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Poznato kada bi Wizz Air trebao uspostaviti bazu u Tuzli

Istaknuto

Klimatski ekstremi zahvatili Balkan: Požari, vrućine i historijski rekordi

Vijesti

Bećirović s izaslanicom premijera UK: Referendum u RS-u prijetnja miru i stabilnosti

Vijesti

Lactalis BH i SOS Dječija sela u BiH: Ljetna škola iz snova

Vijesti

Vučić: Neće biti građanskog rata!

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]