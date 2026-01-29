Jednoglasna podrška Skupštine TK za obnovu Klinike za dječije bolesti UKC Tuzla

Adin Jusufović
UKC Tuzla
Na današnjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona jednoglasno je prihvaćena inicijativa kojom se predlaže da se u Budžetu TK za 2026. godinu, u okviru sredstava namijenjenih UKC Tuzla, izdvoji 350.000 KM za rekonstrukciju prvog sprata Klinike za dječije bolesti.

Usvajanjem ove inicijative Skupština TK je još jednom pokazala jasnu posvećenost poboljšanju uslova liječenja djece sa teškim i hroničnim oboljenjima, s ciljem stvaranja sigurnog, čistog i dostojanstvenog ambijenta za najmlađe pacijente.

Inicijativu su podnijeli zastupnici u Skupštini TK Smajo Mandžić i Lejla Vuković.

Jednoglasna podrška svih zastupnika predstavlja značajan iskorak ka realizaciji projekta i snažnu poruku da su zdravlje djece i javni interes zajednički prioritet, bez obzira na političke ili druge razlike.

