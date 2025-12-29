JKP Komunalac obilježava 77 godina rada u službi građana Tuzle

“Srećan 77. rođendan!” ponosno stoji na Facebook profilu JKP Komunalac Tuzla.

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ Tuzla osnovano je 29. decembra 1948. godine odlukom Gradskog narodnog odbora u Tuzli, pod nazivom „Čistoća“, kao preduzeće zaduženo za održavanje higijene i čistoće u gradu.

U poslijeratnom periodu, kada se Tuzla ubrzano razvijala i širila, ovo preduzeće imalo je važnu ulogu u svakodnevnom funkcionisanju grada i stvaranju uređenijeg urbanog prostora.

Tokom decenija rada, preduzeće je prolazilo kroz brojne organizacione i društvene promjene, prateći potrebe grada i njegovih stanovnika.

Današnje Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ nastalo je iz Komunalne radne organizacije „Kompred“, na osnovu odluke Skupštine opštine Tuzla od 28. decembra 1989. godine.

Od tada do danas, „Komunalac“ kontinuirano obavlja poslove od javnog značaja, doprinoseći očuvanju čistoće, uređenosti i ambijenta Tuzle, te kvalitetu života svih njenih građana.

