JKP Komunalac obilježava 77 godina rada u službi građana Tuzle

Adin Jusufović
JKP Komunalac
“Srećan 77. rođendan!” ponosno stoji na Facebook profilu JKP Komunalac Tuzla.

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ Tuzla osnovano je 29. decembra 1948. godine odlukom Gradskog narodnog odbora u Tuzli, pod nazivom „Čistoća“, kao preduzeće zaduženo za održavanje higijene i čistoće u gradu.

U poslijeratnom periodu, kada se Tuzla ubrzano razvijala i širila, ovo preduzeće imalo je važnu ulogu u svakodnevnom funkcionisanju grada i stvaranju uređenijeg urbanog prostora.

Tokom decenija rada, preduzeće je prolazilo kroz brojne organizacione i društvene promjene, prateći potrebe grada i njegovih stanovnika.

Današnje Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ nastalo je iz Komunalne radne organizacije „Kompred“, na osnovu odluke Skupštine opštine Tuzla od 28. decembra 1989. godine.

Od tada do danas, „Komunalac“ kontinuirano obavlja poslove od javnog značaja, doprinoseći očuvanju čistoće, uređenosti i ambijenta Tuzle, te kvalitetu života svih njenih građana.

Hronične bolesti sve češće pogađaju životinje

Penzioneri u FBiH bi uskoro trebali dobiti uvećane penzije

pročitajte i ovo

Sport

Triler završnica u Boriku pripala crveno-crnima: Sloboda Energoinvest savladala Borac u...

Tuzla i TK

Kantonalni sud pojasnio zašto je Vejsil Halilović dobio tri godine zatvora

BiH

Povodom nastupanja Nove godine: U FBiH 1. i 2. januar 2026....

PROMO

Yimor obradovao najmlađe: Mali znak pažnje za one kojima znači najviše

Tuzla i TK

Porezna uprava Tuzla konkurs za prijem radnika u Kantonalni porezni ured

BiH

Nikšić: Naš cilj je izgraditi Federaciju BiH u kojoj se isplati...

Sport

Triler završnica u Boriku pripala crveno-crnima: Sloboda Energoinvest savladala Borac u derbiju 11. kola

Tuzla i TK

Kantonalni sud pojasnio zašto je Vejsil Halilović dobio tri godine zatvora

BiH

Povodom nastupanja Nove godine: U FBiH 1. i 2. januar 2026. neradni dani

Tuzla i TK

Porezna uprava Tuzla konkurs za prijem radnika u Kantonalni porezni ured

BiH

Nikšić: Naš cilj je izgraditi Federaciju BiH u kojoj se isplati raditi, ulagati i ostati

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]