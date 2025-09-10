Još jedna škola u TK uvela novo zanimanje

Mješovita srednja škola Živinice odnedavno u svojoj ponudi ima novo zanimanje Rukovalac mašinama za obradu metala. Nastavni plan i program razvijen je u okviru projekta “Unapređenje okvira za razvoj dualno organizovanog obrazovanja u TK” kojeg realizuje Kantonalna privredna komora Tuzla uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Učenicima su obezbijeđeni priručnici i radne sveske koje će im pomoći u sticanju stručnih znanja i vještina iz oblasti CAD-a, CAM-a, projektovanja i proizvodnje alata te CNC tokarenja. Na taj način učenici stiču kompetencije koje ih čine spremnijim za tržište rada.

Prema riječima ministra obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmeda Omerovića, uvođenje zanimanja Rukovalac mašinama za obradu metala ima za cilj dodatnu sinhronizaciju obrazovanja i tržišta rada. Istakao je da su firme pokazale veliko interesovanje za učenike koji će imati ovakvu vrstu stručne obuke te da je ovakav projekat važan za dalji razvoj privrede.

U Mješovitoj srednjoj školi Živinice ukupno 150 učenika potpisalo je ugovore o obavljanju praktične nastave u devet većih firmi i 22 obrta, što pokazuje rast interesovanja privrednih subjekata za dualno obrazovanje i pruža mladima direktnu vezu sa tržištem rada.

Predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla Nedret Kikanović naglašava da je program izrađen u saradnji s privrednicima i da je upravo privreda dala saglasnost za njegovu primjenu. Time je osigurana potpuna usklađenost obrazovanja s potrebama tržišta.

Novo zanimanje Rukovalac mašinama za obradu metala, osim u Živinicama, realizuje se i u Mješovitoj srednjoj mašinskoj školi Tuzla te u Mješovitoj srednjoj školi Gradačac, a učenicima su i u tim školama osigurani priručnici i radne sveske.