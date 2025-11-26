Kantonalni sud Tuzla donio presudu u slučaju “Hotel Tuzla”

Kantonalni sud u Tuzli donio je i javno objavio prvostepenu presudu u krivičnom postupku protiv Amalije Simić, Nedžada Izića i Nedima Hadžigrahića, optuženih za krivična djela povezana s privatizacijom Hotela Tuzla. Trojica optuženih teretili su se da su u periodu od 2007. do 2009. godine, s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi, postali članovi udružene grupe i počinili krivična djela neispunjavanja ugovornih obaveza te lažnog prikazivanja investicijskog ulaganja u vrijednosti većoj od devet miliona KM.

Sud je utvrdio da su Amalija Simić i Nedžad Isić krivi za pomaganje u izvršenju krivičnog djela prevare u privrednom poslovanju. U skladu s tim, oboma je izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne godine.

Nedim Hadžigrahić oslobođen je optužbe za prevaru u privrednom poslovanju, budući da Sud nije utvrdio postojanje dokaza koji bi potvrdili njegovu krivnju. Istom presudom, svo troje optuženih oslobođeno je optužbi da su se udružili radi činjenja navedenog krivičnog djela, jer sudsko vijeće za takve tvrdnje nije pronašlo odgovarajuće dokaze.

Presuda je prvostepena i na nju stranke imaju pravo žalbe.