Kantonalni sud u Tuzli odredio pritvor Ahmedu Kastratiju zbog optužbe za ubistvo

Vijeće Kantonalnog suda u Tuzli donijelo je rješenje kojim se optuženom Ahmedu Kastratiju određuje pritvor, nakon što je 11. septembra potvrđena optužnica Kantonalnog tužilaštva TK zbog krivičnog djela ubistvo.

Kako se navodi u saopštenju suda, pritvor može trajati najduže dvije godine od potvrđivanja optužnice i prije izricanja prvostepene presude, a sud je obavezan svaka dva mjeseca vršiti kontrolu opravdanosti ove mjere.

Pritvor je određen zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da bi Kastrati boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo, kao i zbog vanrednih okolnosti, budući da se radi o posebno teškom krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža. Sud je naglasio i da postoji stvarna prijetnja narušavanju javnog reda ukoliko bi optuženi bio pušten na slobodu.

Prema optužnici, Kastrati je 21. juna 2025. godine, oko 01:30 sati, u jednom ugostiteljskom objektu u centru Tuzle, zadao udarac zatvorenom šakom u predjelu glave S.V. Od zadobijenog udarca oštećeni je pao na pod i izgubio svijest, pri čemu su mu nanesene teške i po život opasne povrede. Uprkos medicinskoj intervenciji, S.V. je preminuo 10. jula 2025. godine.