Počinje suđenje Besimu Kopiću i ostalima: Optuženi za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice

Pred Kantonalnim sudom u Tuzli sutra, 19. maja 2026. godine, sa početkom u 10:30 sati, počinje glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i još 11 optuženih, koji se terete za produženo krivično djelo trgovine ljudima.

Prema navodima optužnice, predmet se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.

Riječ je o jednom od obimnijih predmeta iz oblasti organizovanog kriminala i trgovine ljudima na području Tuzlanskog kantona, a tokom glavnog pretresa očekuje se izvođenje brojnih dokaza i saslušanje svjedoka.

Optužnica protiv ukupno 12 osoba potvrđena je ranije pred nadležnim sudom, nakon provedene istrage Tužilaštva Tuzlanskog kantona.