Sud odbio pritvor Mahiru Kuduzoviću, pušten da se brani sa slobode

Kantonalni sud u Tuzli odbio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona da se Mahiru Kuduzoviću, osumnjičenom za pokušaj ubistva, odredi pritvor, te je odlučeno da se brani sa slobode.

Prema navodima iz spisa, Kuduzović je osumnjičen da je 22. februara 2026. godine u večernjim satima, u centru Gračanice, nožem ubo E.M. u predjelu vrata i nanio mu tešku tjelesnu povredu. Incidentu je, kako se navodi, prethodio fizički napad oštećenog, koji je osumnjičenog više puta udario rukama u predjelu lica, a potom izvukao teleskopsku palicu i zamahivao prema njemu.

Sud je, razmatrajući priložene dokaze, utvrdio da iz njih proizilazi kako je oštećeni prvi započeo napad. Osnovano se sumnja da je osumnjičeni reagovao nožem u prekoračenju nužne odbrane. Nakon uboda, oštećeni je, prema utvrđenim činjenicama, nastavio pokušavati napad, trčeći za osumnjičenim sve dok on nije pobjegao u policijsku stanicu.

U obrazloženju je navedeno da u konkretnom slučaju ne postoje naročite okolnosti koje bi opravdavale bojazan da će osumnjičeni dovršiti pokušano krivično djelo. Sud je zaključio da osumnjičeni nije imao namjeru prvi napasti oštećenog, te da ne postoji poseban pritvorski razlog iz člana 146. stav 1. tačka c) Zakona o krivičnom postupku FBiH.

Zbog toga je prijedlog kantonalnog tužioca za određivanje pritvora odbijen kao neosnovan.