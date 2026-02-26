Sud odbio pritvor Mahiru Kuduzoviću, pušten da se brani sa slobode

Selma Jatić
Sud odbio pritvor Mahiru Kuduzoviću, pušten da se brani sa slobode
Kantonalni sud Tuzla

Kantonalni sud u Tuzli odbio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona da se Mahiru Kuduzoviću, osumnjičenom za pokušaj ubistva, odredi pritvor, te je odlučeno da se brani sa slobode.

Prema navodima iz spisa, Kuduzović je osumnjičen da je 22. februara 2026. godine u večernjim satima, u centru Gračanice, nožem ubo E.M. u predjelu vrata i nanio mu tešku tjelesnu povredu. Incidentu je, kako se navodi, prethodio fizički napad oštećenog, koji je osumnjičenog više puta udario rukama u predjelu lica, a potom izvukao teleskopsku palicu i zamahivao prema njemu.

Sud je, razmatrajući priložene dokaze, utvrdio da iz njih proizilazi kako je oštećeni prvi započeo napad. Osnovano se sumnja da je osumnjičeni reagovao nožem u prekoračenju nužne odbrane. Nakon uboda, oštećeni je, prema utvrđenim činjenicama, nastavio pokušavati napad, trčeći za osumnjičenim sve dok on nije pobjegao u policijsku stanicu.

U obrazloženju je navedeno da u konkretnom slučaju ne postoje naročite okolnosti koje bi opravdavale bojazan da će osumnjičeni dovršiti pokušano krivično djelo. Sud je zaključio da osumnjičeni nije imao namjeru prvi napasti oštećenog, te da ne postoji poseban pritvorski razlog iz člana 146. stav 1. tačka c) Zakona o krivičnom postupku FBiH.

Zbog toga je prijedlog kantonalnog tužioca za određivanje pritvora odbijen kao neosnovan.

pročitajte i ovo

Vijesti

Predložen pritvor za 29-godišnjaka iz Lukavca zbog sumnje na trgovinu drogom

Tuzla i TK

Određen pritvor Tuzlaku zbog pljačke i pucanja na policajca u Gračanici

Tuzla i TK

Pokušao ubiti policajca: Tužilaštvo TK traži pritvor za muškarca iz Tuzle

Istaknuto

Predložena mjera pritvora za Rifeta Berkovića (37)

Tuzla i TK

Sud odbio da odredi pritvor za osumnjičenom za pronevjeru u Gračanici

Tuzla i TK

Određen pritvor osumnjičenom iz Lukavca, policija zaplijenila arsenal oružja i narkotike

Tuzla i TK

Iznosi socijalnih davanja u TK: 365 KM za nezaposlene i 996 KM za zaposlene porodilje

Vijesti

Elvedina Muzaferija nakon pada na treningu propušta spust u Andori

Vijesti

Vrhovni sud FBiH obrazložio razloge ukidanja pritvora Ahmedu Kastratiju

Vijesti

Predložen pritvor za 29-godišnjaka iz Lukavca zbog sumnje na trgovinu drogom

BiH

Od 50 do 230 KM: U ovom dijelu BiH sva djeca će imati dječiji doplatak

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]