Godina zatvora optuženom za prouzrokovanje smrti iz nehata

Kantonalni sud u Tuzli, u prvostepenom krivičnom postupku protiv Salima Kovačevića, donio je i javno objavio nepravosnažnu presudu kojom je optuženi oglašen krivim zbog krivičnog djela Prouzrokovanje smrti iz nehata iz člana 168. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.

Optuženi je oglašen krivim što je dana 11. januara 2025. godine, oko 2 sata iza ponoći, nakon verbalnog sukoba sa S.S. u jednom ugostiteljskom objektu u Gračanici, u mjestu Miričina, na parkingu ispred objekta, gdje je prethodno došlo do fizičkog sukoba S.S. sa više gostiju navedenog objekta koji su oštećenom nanijeli udarce od kojih je zadobio lake tjelesne povrede, iako nije bio svjestan mogućnosti da može doći do usmrćenja oštećenog, ali je prema svim okolnostima bio dužan i mogao biti svjestan te mogućnosti, istom zadao jedan udarac koljenom noge u predjelu stomaka, a nakon čega su obojica pali na tlo, kojom prilikom je S.S. potiljačnim dijelom glave udario u asfaltno-betonsku podlogu, te zadobio tešku i za po život opasnu tjelesnu povredu, od kojih povreda je dana 15.01.2025. godine preminuo u UKC-u Tuzla.

Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 17.01.2025. godine do 28.10.2025. godine.

Sud je obavezao optuženog da na ime naknade nematerijalne štete zbog duševnih bolova uslijed smrti bliskog srodnika, za četiri člana porodice oštećenog, isplati novčane iznose od po 30.000,00 KM u roku od trideset dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.