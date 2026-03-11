Potvrđena optužnica protiv Dine Sejmenovića (28) iz Tuzle

Nedžida Sprečaković
Kantonalno tužilaštvo TK: Pravo javnosti da zna ne smije biti izgovor za povredu dostojanstva djeteta

Općinski sud u Tuzli potvrdio je optužnicu koju je podiglo Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona protiv Dine Sejmenovića (28) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u sticaju sa produženim krivičnim djelom posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga.

Istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su 12. februara 2026. godine po nalogu Tužilaštva i naredbi nadležnog suda izvršili pretres stana osumnjičene osobe u Tuzli, kada je pronađeno više pakovanja sa oko 800 grama opojne droge amfetamin, oko 45 grama marihuane, pripremljenih za dalju prodaju, te dvije digitalne vage i aparat za vakumiranje. Kod optuženog su također u više navrata pronađene i manje količine marihuane i amfetamina za ličnu upotrebu.

Postupajući tužilac je nadležnom sudu predložio da se Sejmenoviću nakon potvrđivanja optužnice produži mjera pritvora.

