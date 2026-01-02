Karaca Arboretum u Yalovi: Zeleni dragulj regije Marmara

Karaca Arboretum u Yalovi pokazuje da priroda u regiji Marmara može imati i nježno, promišljeno lice. U šestoj epizodi serijala Skriveni dragulji Marmare ulazimo u prostor gdje se biljke ne izlažu radi pogleda, nego se njeguju radi razumijevanja odnosa između čovjeka i prirode.

Video je dio serijala Skriveni dragulji Marmare dostupnog kao playlista na YouTube kanalu RTV Slon.

Šta je Karaca Arboretum

Karaca Arboretum jedan je od najznačajnijih botaničkih vrtova u Turskoj. Prostire se na površini od oko 135 hektara i obuhvata više od 7.000 biljnih vrsta i kultivara iz različitih dijelova svijeta. Vrt je podijeljen u tematske cjeline koje obuhvataju drveće, grmlje, ukrasne biljke i posebne kolekcije, uključujući i bonsai.

Za razliku od klasičnih parkova, ovdje se pejzažna arhitektura koristi kao alat za učenje; staze, otvoreni prostori i zasjenjeni dijelovi osmišljeni su tako da posjetitelja vode kroz različite ritmove prirode.

Karaca Arboretum osnovao je Hayrettin Karaca, poznati turski industrijalac, ekolog i jedan od osnivača turskog Greenpeacea. Njegova vizija nije bila stvaranje ukrasnog vrta, već prostora koji će promovisati svijest o očuvanju biljnih vrsta i važnosti dugoročnog odnosa prema prirodi. Nakon njegove smrti, arboretum je ostao kao trajno naslijeđe te ideje.

Stabla i grmovi koji pričaju priče

U Karaca Arboretumu priroda se ne posmatra sa distance. Svako stablo, grm ili biljka ima svoje mjesto i svoju priču. Posebnu pažnju privlače rijetke vrste poput ginka, jednog od najstarijih stabala na planeti, kao i dijelovi posvećeni bonsaiju, gdje se kroz pažljivo oblikovanje biljaka govori o strpljenju, ravnoteži i vremenu.

Jedno od najfascinantnijih iskustava je stablo koje u kasnu jesen mijenja boje listova postepeno, iznutra prema van, pa se u isto vrijeme mogu vidjeti zelene, žute i crvene nijanse na jednoj krošnji.

Međunarodno priznanje

Vrijednost Karaca Arboretuma prepoznata je i na međunarodnom nivou. Vrt nosi priznanje Međunarodnog društva dendrologa za izuzetnu vrijednost, koje se dodjeljuje samo rijetkim arboretumima u svijetu, kao potvrda dugogodišnjeg rada na očuvanju biljnih vrsta i znanja o prirodi.

Mjesto tišine u regiji kontrasta

Regija Marmara poznata je po snažnim kontrastima od velikih gradova i industrije do divlje prirode i termalnih izvora. Karaca Arboretum predstavlja njen smireniji doživljaj, prostor u kojem se priroda ne nameće već poziva na usporavanje i pažnju.

U sljedećoj epizodi serijala Skriveni dragulji Marmare put nas vodi u Kocaeli i Ormanya Wildlife Park, jednu od najvećih prirodnih zona u regiji, namijenjenu porodicama i boravku na otvorenom.

Ukoliko želite biti sigurni da nećete propustiti naše nove sadržaje pretplatite se na naš YouTube kanal klikom OVDJE

Produkciju ovog sadržaja omogućili su Ministarstvo kulture i turizma Republike Turske, Turska razvojna agencija za turizam, AJet Airlines, Global Group i Turistička zajednice Tuzlanskog kantona.

Podsjećamo, naš ranije objavljeni sadržaj predstavlja tek mali uvod u ono što vas očekuje u serijalu Skriveni dragulji Marmare, a ako ste propustili prethodni video koji nas vodi u Harmankaya kanjon i vodopad Südüşen možete ga pogledati klikom na link u produžetku teksta.