Ormanya Wildlife Park u Kocaeliju: Odmor za cijelu porodicu

Albina Vicković
Ulaz u Ormanya Wildlife Park u Kocaeliju, prirodna porodična destinacija u regiji Marmara

Ormanya Wildlife Park u Kocaeliju pokazuje da regija Marmara nudi mnogo više od urbanih sadržaja, muzeja i obale. U novoj epizodi serijala Skriveni dragulji Marmare donosimo priču o jednom od najvećih prirodnih i wildlife parkova u Evropi, prostoru osmišljenom za boravak u prirodi, porodična putovanja i sporiji ritam, svega oko sat vožnje od Istanbula.

Video je dio serijala Skriveni dragulji Marmare. Sve epizode dostupne su kao playlista na Youtube kanalu RTV Slon. 

Putokazi unutar Ormanya Wildlife Parka koji vode ka različitim sadržajima u prirodi
Putokazi u Ormanji otkrivaju raznolikost sadržaja skrivenih u šumi; fotografija u vlasništvu RTV Slon

Gdje se nalazi Ormanya Wildlife Park

Ormanya Wildlife Park nalazi se u provinciji Kocaeli, u azijskom dijelu Turske, u regiji Marmara. Kocaeli je smješten između Istanbula i Sakarye i predstavlja jednu od najdinamičnijih regija u zemlji, poznatu po industriji, muzejima, obali Mramornog mora, ali i planinskim područjima.

Upravo ta kombinacija urbanog, prirodnog i porodičnog sadržaja čini Kocaeli idealnom destinacijom za kratke izlete i city break putovanja. Ormanya je udaljena približno sat vremena vožnje od Istanbula, što je čini lako dostupnom za jednodnevne ili vikend posjete.

Šta je Ormanya Wildlife Park

Ormanya Wildlife Park jedan je od najvećih prirodnih i wildlife parkova u Evropi i najveći takve vrste u regiji Marmara. Prostire se na više od dva miliona kvadratnih metara šumskog i uređenog prostora, unutar kojeg su pažljivo raspoređene različite cjeline namijenjene boravku, učenju i rekreaciji.

Mapa Ormanya Wildlife Parka u Kocaeliju sa označenim zonama i stazama
Mapa Ormanje pomaže posjetiocima da se lakše snađu u prostranom parku; fotografija u vlasništvu RTV Slon

Park je osmišljen kao životni prostor, a ne klasična turistička atrakcija. Šume, livade, jezera i staze povezuju se u cjelinu koja posjetiteljima omogućava dug boravak na otvorenom, bez osjećaja gužve ili zasićenosti sadržajem.

Porodična destinacija u prirodi

Drvene kućice u hobitskom naselju unutar Ormanya Wildlife Parka
Hobitsko naselje jedan je od najprepoznatljivijih dijelova Ormanje, posebno omiljen među najmlađima; fotografija u vlasništvu RTV Slon

Jedna od najvećih vrijednosti Ormanje je njen porodični karakter. Park je prilagođen porodicama s malom djecom, ali i svima koji žele provesti dan u prirodi bez zahtjevnih planinarskih ruta ili urbanog stresa.

Dječiji parkovi, prostrane livade, sigurne pješačke staze i otvoreni prostori omogućavaju djeci da prirodu dožive kroz igru, dok odrasli imaju priliku da usporavaju, šetaju i borave u hladu šume.

Svjetovi unutar parka

Lemuri u Ormanya Wildlife Parku u prirodnom okruženju
Životinjski svijet Ormanje dio je šireg prirodnog ekosistema parka; fotografija u vlasništvu RTV Slon

Ormanya je i mjesto za promatranje prirode. Posjetioci ovdje imaju priliku posmatrati ptice, slušati zvučni pejzaž šume i upoznati manje, često nevidljive dijelove ekosistema, poput hotela za kukce, koji igraju važnu ulogu u očuvanju prirodne ravnoteže.

Hotel za kukce u Ormanya Wildlife Parku kao dio očuvanja prirode
Hotel za kukce pokazuje koliko Ormanya vodi računa o svakom dijelu ekosistema; fotografija u vlasništvu RTV Slon

Zvukovi parka čine njegov identitet, smijeh djece, cvrkut ptica i glasovi životinja dio su svakodnevnog ambijenta koji Ormanju čini živim prostorom, a ne tihim rezervatom.

Prihvatlište i oporavak za životinje

U okviru Ormanje djeluje i prihvatilište i rehabilitacijski centar za životinje. Ovdje se zbrinjavaju povrijeđene ili ugrožene životinje, koje nakon oporavka, kada je to moguće, bivaju vraćene u prirodno stanište.

Ovaj segment parka ima važnu edukativnu ulogu, jer posjetiteljima pokazuje odgovoran odnos prema prirodi i životinjskom svijetu.

Za putnike iz Bosne i Hercegovine, Ormanya i Kocaeli uklapaju se u logiku kratkih putovanja i city break odmora. Regija Marmara omogućava kombinovanje različitih sadržaj: muzeja, obale, planine i prirodnih parkova, i sve to u jednom putovanju.

Šumska biblioteka u Ormanya Wildlife Parku okružena prirodom
Šumska biblioteka poziva posjetioce da zastanu, čitaju i usporavaju, fotografija u vlasništvu RTV Slon

Ormanya predstavlja idealan balans između aktivnog boravka u prirodi i opuštenog porodičnog odmora, posebno za one koji žele predah od velikih gradova, ali ne i dug put.

U narednoj epizodi serijala Skriveni dragulji Marmare ostajemo u Kocaeliju, ali fokus prebacujemo na njegovu industrijsku i kulturnu stranu, muzeje i priče koje su oblikovale ovaj grad.

Produkciju ovog sadržaja omogućili su Ministarstvo kulture i turizma Republike Turske, Turska razvojna agencija za turizam, AJet Airlines, Global Group i Turistička zajednice Tuzlanskog kantona.

Podsjećamo, naš ranije objavljeni sadržaj predstavlja tek mali uvod u ono što vas očekuje u serijalu Skriveni dragulji Marmare, a ako ste propustili prethodni video koji nas vodi u Karaca Arboretum možete ga pogledati klikom na link u produžetku teksta.

