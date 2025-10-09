Kineski ljekari izveli su prvu uspješnu transplantaciju svinjske jetre čovjeku. Pacijent, 71-godišnji muškarac, živio je gotovo šest mjeseci nakon operacije.

Zbog teških oštećenja jetre uzrokovanih hepatitisom B i rakom, pacijent nije bio kandidat za transplantaciju ljudskog organa. Umjesto toga, tim stručnjaka odlučio je presađivati jetru genetski modificirane svinje – prvi put u svijetu u terapijske svrhe.

Prethodno su slični zahvati izvedeni samo na pacijentima s moždanom smrću, u okviru eksperimentalnih istraživanja.

Prema studiji objavljenoj u časopisu Journal of Hepatology, svinjska jetra uspješno je obavljala ključne metaboličke funkcije u ljudskom tijelu. Organ je presađen kao „pomoćni graft“ genetski prilagođene minijaturne svinje vrste Diannan, posebno uzgojene za veću kompatibilnost s ljudskim organizmom.

Tokom prvog mjeseca jetra je radila efikasno, no nakon 38 dana morala je biti uklonjena zbog komplikacija poznatih kao xenotransplantacijska trombotična mikroangiopatija (xTMA). Iako je stanje kasnije stabilizirano, pacijent je preminuo 171 dan nakon zahvata.

– Ovaj slučaj dokazuje da genetski modificirana svinjska jetra može funkcionisati u ljudskom tijelu duže vrijeme – rekao je dr. Beicheng Sun iz Prve pridružene bolnice Medicinskog univerziteta Anhui.

Istakao je da je riječ o značajnom iskoraku u transplantacijskoj medicini, ali i da ostaju brojni izazovi, posebno oni vezani uz zgrušavanje krvi i imunološke reakcije.