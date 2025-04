KK Winner Tuzla ostvario sjajan uspjeh na međunarodnom takmičenju u Goraždu

Na međunarodnom karate prvenstvu “4. Goražde Specijal Kup 2025”, održanom 26. aprila u organizaciji Karate kluba Specijal Goražde, učestvovalo je 527 takmičara iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Takmičari Karate kluba Winner Tuzla ostvarili su odličan rezultat osvojivši ukupno 12 medalja, od čega šest zlatnih, dvije srebrene i četiri bronzane.

Zlatne medalje osvojili su Adi Ferhatbegović u kategoriji kate, oranž pojas, uzrast osam godina, Tarik Jurufović u borbama za dječake do deset godina i do 40 kilograma, Aldin Djedović u borbama za dječake do 12 godina u kategoriji preko 52 kilograma, Berina Brković u borbama za kadetkinje iznad 61 kilogram, Ajla Mešković u borbama za juniorke do 53 kilograma te Dženita Hasić u borbama za juniorke do 66 kilograma.

Srebrene medalje pripale su Lamiji Demirović u borbama za djevojčice do 12 godina do 45 kilograma i Jusufu Meškoviću u borbama za kadete do 63 kilograma.

Bronzane medalje osvojili su Ademir Mehmedović u katama za osmogodišnjake, Adna Mehmedović u katama za nosioce oranž pojasa starije od 11 godina, Vedad Muslić u borbama za dječake od 11 godina do 45 kilograma i Melina Avdić u katama za nosioce oranž pojasa starije od 11 godina.