Kod studentice iz Indije koja studira u Foči potvrđen trbušni tifus

Studentica iz Indije, koja u Foči studira medicinu, jučer se javila ljekaru nakon povratka iz matične zemlje, a naknadnim analizama potvrđeno je da je riječ o trbušnom tifusu.

Načelnica Službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Nina Rodić Vukmir potvrdila je da je riječ o importovanom slučaju te istakla da je odmah po prijavi preduzeto sve neophodno. Studentica se, kako je navela, osjeća dobro, nema simptome i na vlastitu inicijativu puštena je na kućno liječenje.

„Anketirani su svi njeni kontakti i svi su negativni na tifus“, rekla je Vukmir, dodajući da trbušni tifus i dalje postoji u pojedinim zemljama svijeta.

Prema podacima, u Evropskoj uniji je 2021. godine zabilježeno 319 slučajeva, dok je u Sjedinjenim Američkim Državama prije pandemije koronavirusa potvrđeno oko 450 slučajeva.

Vukmir je naglasila da nema razloga za brigu, te podsjetila da se bolest liječi antibioticima i da se smrtni ishodi javljaju vrlo rijetko.