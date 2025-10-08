Koja prava imate ako ostanete bez posla

Ako ostanete bez posla, važno je znati da imate pravo na novčanu naknadu, ali pod određenim uslovima. Da biste ostvarili to pravo, potrebno je da ste prije prestanka radnog odnosa bili zaposleni najmanje osam mjeseci, neprekidno ili s prekidima, u posljednjih 18 mjeseci. Ova naknada se ostvaruje putem nadležnog biroa za zapošljavanje prema mjestu prebivališta, a zahtjev se mora podnijeti u roku od 30 dana od prestanka rada ili odjave djelatnosti.

Uz zahtjev se prilaže odluka o prestanku radnog odnosa, kopija radne knjižice ili potvrda Zavoda MIO/PIO, dokaz o otvorenom tekućem računu i eventualno dodatna dokumentacija koju zatraži službenik biroa. Odluku o pravu na novčanu naknadu donosi Služba za zapošljavanje, u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i materijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

Visina novčane naknade iznosi 40 posto prosječne neto plate isplaćene u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. Dužina trajanja naknade zavisi od radnog staža: tri mjeseca za one sa stažom do pet godina, šest mjeseci za one sa pet do deset godina, a najduže do 24 mjeseca za osobe sa više od 35 godina radnog iskustva.

Ako nezaposlena osoba iskoristi pravo na naknadu, a zatim se ponovo zaposli i opet ostane bez posla, za novo ostvarivanje prava računa se samo vrijeme rada nakon prethodne naknade. U slučaju ponovnog gubitka posla prije isteka ranijeg perioda, isplata se može nastaviti za preostalo vrijeme.

Zakon predviđa i mogućnost jednokratne isplate naknade ukoliko nezaposlena osoba planira pokrenuti vlastiti biznis, obrt ili samostalnu djelatnost. U tom slučaju, nije moguće ponovo se prijaviti na biro dok ne istekne period za koji je naknada isplaćena.

Pravo na novčanu naknadu ne ostvaruje osoba koja je svojom voljom dala otkaz bez opravdanog razloga ili svjesno doprinijela prestanku radnog odnosa. Opravdani razlozi uključuju zlostavljanje, diskriminaciju, ugrožavanje zdravlja, nezakonit rad poslodavca ili pritiske zbog sindikalnog angažmana.

Isplata naknade može se prekinuti, na primjer, zbog izdržavanja kazne zatvora duže od šest mjeseci, ali se može nastaviti po prestanku tih okolnosti ako se osoba ponovo prijavi na biro u roku od 30 dana. Svaka promjena koja utiče na ostvarivanje prava mora se prijaviti službi u roku od 15 dana, a nezakonito primljeni iznosi moraju se vratiti.