Koliko daleko treba sjediti od televizora? Stručnjaci imaju jednostavno pravilo

Mnogi ljudi sjede preblizu ili predaleko od televizora, što može dovesti do naprezanja očiju, glavobolje, ali i slabijeg doživljaja slike. Stručnjaci upozoravaju da pravilno postavljen televizor i raspored namještaja mogu značajno poboljšati gledanje filmova, utakmica ili omiljenih serija.

Zašto je važan pravilan položaj?

Pogrešna udaljenost od televizora može umanjiti kvalitet slike i učiniti gledanje manje ugodnim. To se posebno odnosi na veće televizore i ekrane visoke rezolucije, kod kojih udaljenost gledanja ima važnu ulogu.

Nick Bunce, stručnjak za televizore iz kompanije AO.com, kaže da se ovaj detalj često zanemaruje prilikom postavljanja novog uređaja.

“Jedan od najčešće zanemarenih aspekata kod postavljanja novog televizora je položaj s kojeg ga gledate. Mnoge porodice kupe veći televizor, ali ne prilagode mjesto sjedenja, što znači da ne mogu u potpunosti iskoristiti bolju kvalitetu slike zbog koje su ga i kupili”, rekao je.

Koja je idealna udaljenost od televizora?

Kako bi se postigla ravnoteža između udobnosti za oči i kvaliteta slike, postoji jednostavno pravilo. Preporuka je da se sjedi na udaljenosti koja je približno 1,5 puta veća od dijagonale ekrana.

“Kao opće pravilo, trebali biste sjediti na udaljenosti koja je otprilike 1.5 puta veća od dijagonale ekrana. Primjerice, ako imate televizor od 55 inča, idealna udaljenost za gledanje je oko dva metra”, savjetuje Bunce.

To znači da kod većih televizora nije dovoljno samo postaviti uređaj na zid ili komodu, nego treba razmisliti i o tome gdje se nalazi kauč ili fotelja iz koje se najčešće gleda program.

Šta se dešava ako sjedite preblizu?

Ako je osoba preblizu ekranu, oči se mogu brže umoriti, posebno tokom scena koje se brzo mijenjaju. To je često slučaj kod sportskih prijenosa, akcionih filmova ili videoigara.

“Ako sjedite preblizu, brze scene na ekranu, poput prijenosa nogometne utakmice ili igranja videoigara, mogu biti naporne za oči”, pojasnio je Bunce.

Preblizak položaj može učiniti gledanje neugodnim, jer oko mora stalno pratiti brze pokrete i detalje na velikoj površini ekrana.

Šta ako sjedite predaleko?

S druge strane, ni prevelika udaljenost nije dobro rješenje. Ako se sjedi predaleko od televizora, gube se detalji, a slika ne dolazi do izražaja onako kako bi trebala, posebno kod 4K televizora.

“S druge strane, ako sjedite predaleko, gubite detalje i 4K oštrinu slike za koju ste platili”, naveo je Bunce.

U tom slučaju veći i kvalitetniji televizor ne pruža puni efekat, jer gledalac ne može primijetiti sve detalje koje ekran može prikazati.

Mali raspored može napraviti veliku razliku

Stručnjaci ističu da za bolji doživljaj gledanja nisu uvijek potrebni dodatni troškovi. Nekada je dovoljno pomjeriti kauč, prilagoditi položaj televizora ili promijeniti raspored namještaja u dnevnoj sobi.

“Pravilnim postavljanjem kauča i televizora možete postići da gledanje kod kuće nalikuje na kino, i to bez dodatnih troškova”, dodao je Bunce.

Pravilna udaljenost od televizora može pomoći da slika izgleda bolje, da oči budu manje opterećene i da gledanje omiljenog sadržaja bude ugodnije.