Koliko još života treba da ode da bi se nešto promijenilo na cestama TK?

Na cestama TK svakodnevno saobraćajne nesreće

U samo dva mjeseca, Tuzlanski kanton ostao je bez dvoje mladih ljudi, čiji su životi prekinuti naglo i nasilno, ne njihovom krivicom, već zbog tuđe nepromišljenosti. U oba slučaja, smrt je došla na cesti, a za volanom su bili vozači pod dejstvom alkohola i droga.

Protest građana Vukovija

Alarm zbog kojeg su se i građani počeli oglašavati i organizovati proteste protiv nesavjesnih vozača bila je posljednja saobraćajna nezgoda u kojoj je život izgubila djevojka iz Kalesije. S obzirom na to da se bliži početak školske godine, roditelji su dodatno zabrinuti. Stoga su nadležnima uputili nekoliko zahtjeva a ukoliko ne budu imali sluha, spremni su kažu i na rigoroznije mjere.

„To su pješački prelaz, upozorenja i usporivači i da bude više policija aktivna na dijelovima puta. Ako ne budu ispunili ove zahtjeve mi smo spremni da blokiramo ovaj dio puta pa vidjet ćemo šta ćemo dalje“, rekao je Semir Poljaković, predsjednik KUD „7. april“ Vukovije.



„Defitic policajaca daje dodatni vjetar u leđa bahatim vozačima da se ovako ponašaju. Također, direkcija cesta FBiH mora da dionice koje se u njihovoj nadležnosti adekvatno pripremi tj da obezbijedi horizontalnu i vertikalnu signalizaciju na cestama jer je to isključivo njihova nadležnost“, dodao je Miralem Huremović, građanin Vukovija Donjih.



Međutim, stručnjaci upozoravaju da postavljanje radara i kažnjavanje zbog brzine nije dovoljno. Mnogi drugi prekršaji prolaze nekažnjeno.

“Vozači često zaborave ili ne znaju ili nisu naučili svoje obaveze i svoja prava do te mjere da čak ne znaju ni da se parkiraju, a kamoli da bezbjedno upravljaju motornim vozilom u saobraćaju”, smatra Zlatko Kovačević, profesor saobraćajnih predmeta i sudski vještak.



Pad broja nesreća sa smrtnim ishodom

Prema informacijama iz MUP-a TK ukupan broj saobraćajnih nezgoda na području našeg kantona u prvih sedam mjeseci ove godine je 1.729.

Sudeći prema svakodnevnim vijestima iz rubrike crna hronika građani stiču dojam da nikad više osoba nije izgubilo život na saobraćajnicama. No, brojke iz nadležnih institucija kažu da je od početka godine evidentiran blagi pad.

„U navedenom vremenskom periodu, od 01.01. do 31.7.2025. godine, evidentirano je 13 saobraćajnih nezgoda sa poginulim osobama u kojima je 14 osoba smrtno stradalo, što je u odnosu na isti period 2024. godine manje za sedam poginulih osoba“, rečeno je za RTV Slon iz Uprave policije MUP-a TK.

I dalje je prema statistikama vodeći uzročnik saobraćajnih nezgoda na cestama neprilagođena brzina, upotreba mobilnih telefona tokom vožnje i kršenje saobraćajnih propis. Najčešće žrtve su mladi u dobi od 18 do 30 godina a većina nesreća događa se na magistralnim putevima.

„Najopasniji su magistralni putevi tu se desilo najviše saobraćajnih nezgoda, zatim dolaze ulice u naseljima, nakon toga lokalni putevi pa regionalni. Mi kao kantonalno ministarstvo vršimo upravni nadzor nad regionalnim putevima i možemo reći da su najsigurniji dok su magistralni oni sa najvećim brojem saobraćajnim nezgodima i posljedice na ovim putevima su najveće“, istakao je Samir Gabeljić, šef Odsjeka za saobraćaj pri Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Stručnjaci navode da je ulaganje u infrastrukturu jedan od preduslova za smanjenje saobraćajnih nezgoda.

“Putna infrastruktura doprinosi elementima povećanog broja saobraćajnih nezgoda i drugih problema u saobraćaju. Tuzlanski kanton je zapostavljen decenijama i ni danas nema ni metra kvalitetnog puta a dobar put je jedan od preduslova za smanjenje broja saobraćajnih nezgoda“, dodao je Zlatko Kovačević, profesor saobraćajnih predmeta i sudski vještak.



I dok brojke pokazuju blagi pad smrtno stradalih, stvarnost na terenu ostaje nepromijenjena. Nesavjesni vozači i loša saobraćajna kultura i dalje su svakodnevna prijetnja.

Građani upozoravaju da statistika o saobraćajnim nezgodama na cestama neće značiti mnogo porodicama koje su izgubile najmilije ukoliko izostane ozbiljna i sistemska reakcija nadležnih institucija.