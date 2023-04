Komšić: “Nemojte nikada podcjenjivati Dodika”

U Bosni i Hercegovini postoje ljudi koji su spremni na miran način političkim sredstvima braniti državu i njen suverenitet poručeno je sa skupa patriota i građana BIH, koji je održan u Sarajevu. Skupu je prisustvovao i član Predsjedništva BIH Željko Komšić, koji je u svom obraćaju komentarisao najavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da će policija Republike Srpske kontrolisati entitetsku granicu, te se osvrnuo i na druge političke prilike u državi

“Nemojte nikad podcjenjivati Milorada Dodika, jer ono što on govori to zaista misli. Pitanje je samo da li će mu se u jednom trenutku sklopiti okolnosti da on to i realizuje. Nema nikakvih dilema da Milorad Dodik misli otcijepiti dio BIH, pa čak i pripojiti ga Srbiji, a da li će uspjeti ovisi o nama, dakle i to na način ne samo politički da se sa njim svađamo, prepiremo, nego da se kanališe jedna vrsta pritiska, prije svega prema institucijama BIH, koje su zadužene za takve stvari i da preveniraju i na kraju krajeva spriječe. U ovom slučaju to je jedino pravosuđe” rekao je ovom prilikom Željko Komšić, član Predsjedništva BIH