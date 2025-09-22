Komunalac pozvao mještane Ši sela da iznesu žute kante 24. septembra

JKP „Komunalac“ obavještava da su domaćinstva iz ulica 17. septembar i dr. Mustafe Mujbegovića u MZ Ši selo preuzela kante za miješani i ambalažni otpad, čime su se stekli uslovi za početak preuzimanja ambalažnog otpada od datuma zaduženja kanti, prvi odvoz predviđen je za srijedu, 24.09.2025, te mole građane da svoje žute kante iznesu tog dana prema programu odvoza, a naredni termini biće svaka naredna 15 dana, kalendar odvoza dostupan je na linku komunalnog preduzeća.

Komunalac ujedno poziva stanovnike navedenih ulica koji su dobili obavijest o preuzimanju posuda, a još ih nisu zadužili, da dođu u poslovni krug JKP „Komunalac“, ulica 4. aprila 7a, Miladije, kako bi preuzeli kante i bili uključeni u redovan sistem odvoza.