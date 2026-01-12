JKP Komunalac: Postepena normalizacija odvoza smeća u Tuzli

Jasmina Ibrahimović
JKP
Foto: RTV Slon/ JKP Komunalac

JKP Komunalac Tuzla saopćio je da ekipe ovog preduzeća i dalje intenzivno rade na prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na području Tuzle, uprkos otežanim vremenskim uslovima koji su obilježili prethodni period.

Kako je navedeno u obavještenju, dodatni napori ulažu se posebno u visinskim zonama, gdje zbog velikih količina snijega ranije nije bilo moguće redovno servisirati uslugu odvoza smeća. Iz Komunalca ističu da se, sa porastom temperatura i uz pojačanu podršku mehanizacije zimske službe na terenu, očekuje postepena normalizacija odvoza otpada i u tim dijelovima grada.

Građanima su se zahvalili na razumijevanju i strpljenju, uz poruku da će službe nastaviti raditi kako bi se usluga u potpunosti vratila u redovan režim.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Komunalac pozvao mještane Ši sela da iznesu žute kante 24. septembra

Istaknuto

Sutra kreće prikupljanje kabastog otpada u prigradskim MZ

Istaknuto

Hiljade tona hrane završava na deponijama BiH

Istaknuto

Primarna selekcija otpada – navika koja mijenja budućnost

Vijesti

U Bosni i Hercegovini u 2023. godini prerađeno i odstranjeno 656.248...

Istaknuto

Općina Banovići učesnik panel diskusije “Uloga lokalnih zajednica u upravljanju otpadom”

Istaknuto

Malo poznat trik za bojler koji donosi uštede na struji

Istaknuto

Oglasio se ministar Delić: Hoće li sva djeca u FBiH dobijati dječiji dodatak?

BiH

BiH odobrila uvoz GMO soje za ishranu životinja, sjetva strogo zabranjena

Istaknuto

Zakon o ukidanju „bijelog hljeba“ ponovo pred zastupnicima FBiH

Vijesti

Više od trećine nezaposlenih u FBiH bez posla duže od osam godina

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]