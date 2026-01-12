JKP Komunalac: Postepena normalizacija odvoza smeća u Tuzli

JKP Komunalac Tuzla saopćio je da ekipe ovog preduzeća i dalje intenzivno rade na prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na području Tuzle, uprkos otežanim vremenskim uslovima koji su obilježili prethodni period.

Kako je navedeno u obavještenju, dodatni napori ulažu se posebno u visinskim zonama, gdje zbog velikih količina snijega ranije nije bilo moguće redovno servisirati uslugu odvoza smeća. Iz Komunalca ističu da se, sa porastom temperatura i uz pojačanu podršku mehanizacije zimske službe na terenu, očekuje postepena normalizacija odvoza otpada i u tim dijelovima grada.

Građanima su se zahvalili na razumijevanju i strpljenju, uz poruku da će službe nastaviti raditi kako bi se usluga u potpunosti vratila u redovan režim.