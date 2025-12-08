Košarac nakon sjendice Vijeća ministara: Sarajevska žvaka je sažvakana

Današnja sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ponovo nije održana jer dnevni red, ni ovoga puta, nije usvojen. Protiv usvajanja dnevnog reda su glasali ministri iz entiteta Republika Srpska, Staša Košarac i Srđan Amidžić.

Kako je istakao Košarac nakon završetka glasanja za dnevni red, „Sažvakana je Sarajevska žvaka, jer SNSD i Republika Srpska ne rade protiv BiH, nego su na putu Evropskih integracija“, te ponovo potegao pitanje „nelegalnog“ Shmidta.

Ovako je drugi put u prethodnih sedam dana otkazana sjednica zbog neusvajanja dnevnog reda.

Na današnjoj sjednici se trebalo raspravljati o dva zakona i osnivanju Ureda za glavnog pregovarača s Evropskom unijom, a to su tri uslova Evropske komisije koje BiH treba ispuniti kako bi pristupila pregovorila o članstvu.