Košarac nakon sjendice Vijeća ministara: Sarajevska žvaka je sažvakana

RTV SLON
Staša Košarac, za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine
Staša Košarac, za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine

Današnja sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ponovo nije održana jer dnevni red, ni ovoga puta, nije usvojen. Protiv usvajanja dnevnog reda su glasali ministri iz entiteta Republika Srpska, Staša Košarac i Srđan Amidžić.

Kako je istakao Košarac nakon završetka glasanja za dnevni red, „Sažvakana je Sarajevska žvaka, jer SNSD i Republika Srpska ne rade protiv BiH, nego su na putu Evropskih integracija“, te ponovo potegao pitanje „nelegalnog“ Shmidta.

Ovako je drugi put u prethodnih sedam dana otkazana sjednica zbog neusvajanja dnevnog reda.

Na današnjoj sjednici se trebalo raspravljati o dva zakona i osnivanju Ureda za glavnog pregovarača s Evropskom unijom, a to su tri uslova Evropske komisije koje BiH treba ispuniti kako bi pristupila pregovorila o članstvu.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Vijeće ministara danas o glavnom pregovaraču sa EU

Vijesti

Vijeće ministara sutra odlučuje o zakonu o VSTV-u i Uredu pregovarača:...

BiH

Novi pokušaj nakon blokade: Vijeće ministara BiH zakazalo novu sjednicu

Vijesti

Vijeće ministara: SNSD prekinuo sjednicu

Vijesti

Vijeće ministara, između ostalog, o Nacrtu zakona o VSTV-u

BiH

Vijeće ministara BiH bez kvoruma za odluku o Danu žalosti

Magazin

Velika zarada u novoj godini čeka ove horoskopske znakove

Vijesti

Apel: Pomozimo Ameli da dočeka još mnogo zagrljaja svoje unuke

Istaknuto

Godišnjica smrti Mirze Delibašića, 24 godine kako nas je napustio Kinđe

Istaknuto

Subvencija električne energije odobrava se građanima u jednom bh. gradu

Istaknuto

Osvojeno 28 medalja: KRSG Sloboda briljirala na Državnom prvenstvu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]