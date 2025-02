Košarac: Usvojena odluka da se za uvoz hibridnih električnih vozila i vozila na plin smanji carina

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Staša Košarac je nakon sjednice izjavio novinarima da je na prijedlog tog ministarstva danas usvojena odluka da se za uvoz hibridnih električnih vozila i vozila na plin smanji carina.

Po njegovim riječima, to je nastavak jedne dobre politike koju je Vijeće ministara BiH već četiri godine definiše kroz odluku o carinskim suspenzijama.

– Mislim da ćemo na taj način omogućiti veće korištenje vozila i u ovako zagađenom Sarajevu omogućiti da oni koji to mogu i koji to žele koriste ta ekološka vozila – naveo je Košarac.

Kazao je da, tragom zaključaka Narodne skupštine RS, ministri iz tog entiteta nisu dozvolili da se raspravlja o tri tačke koje se vežu za pitanje Evropske unije, “dok se ne uvaži mišljenje RS, dok nadležne institucije RS ne dostave svoje mišljenje“.

– Raduje me da su to ovoga puta shvatile kolege iz jednog dijela Federacije BiH, da je to jedino ispravan način. Želim da kažem da će naše postupanje u Vijeću ministara BiH, kad su u pitanju evropski zakoni i određena pitanja, biti na tragu stavova Narodne skupštine RS, da se o zakonima prethodno izjasni NSRS, a o nekim drugim pitanjima i informacijama da se izjasni vlada, odnosno resorna ministarstva – kazao je Košarac.

Dodao je da ministri iz manjeg bh. entiteta također, kako je kazao, nisu dozvolili “tendenciozan zaključak Vlade Federacije BiH o tome da je neophodno zaživjeti Komisiju o državnoj imovini kako bi se izradio zakon o državnoj imovini“.

– To je za nas potpuno neprihvatljivo, to je za nas pitanje riješeno Dejtonskim sporazumom. Nismo dozvolili da se verifikuje na jedan takav način pojam državne imovine iz razloga što je on riješen u Dejtonskom sporazumu. Mi smatramo da je to pitanje trajno riješeno, da imovina pripada Republici Srpskoj i da pripada Federaciji BiH – kazao je Košarac.