Košarkaška reprezentacija BiH otputovala na Kipar

Jasmina Ibrahimović

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je jutros na Kipar, gdje će narednih dana igrati utakmice Eurobasketa.

Selektor Adis Bećiragić na put je poveo 12 igrača: Miralem Halilović, Jusuf Nurkić, Edin Atić, Amar Gegić, Kenan Kamenjaš, Amar Alibegović, Aleksandar Lazić, Adin Vrabac, Ajdin Penava, Adnan Arslanagić, John Roberson i Tarik Hrelja.

Zmajevi će večeras obaviti trening u Limassolu, gradu koji je domaćin mečeva grupe C Evropskog prvenstva.

Prvi susret na EP-u bh. selekcija igra 28. augusta protiv domaćina Kipra.

