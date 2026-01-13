Kraj kratke ere: Alonso otišao iz Reala nakon “pucanja” odnosa u timu

Xabi Alonso više nije trener Real Madrida, a prema pisanju The Athletica odlazak je ubrzan zbog narušenih odnosa u svlačionici i nesuglasica s nekoliko ključnih igrača, Viniciusom Juniorom, Federicom Valverdeom i Judeom Bellinghamom.

Iako je Alonso na startu imao odličan niz i u prvim sedmicama upisao veliki broj pobjeda, forma ekipe je kasnije počela padati, a u klubu su rasli pritisak i tenzije.

Prema istim navodima, problemi su počeli da se vide još tokom utakmice protiv Barcelone u oktobru 2025. godine. Alonso je tada, uprkos pobjedi, ušao u raspravu s Viniciusom nakon izmjene, a Brazilac je navodno odbio da se rukuje s trenerom. Kako se navodi, klub nije reagovao disciplinski, pa je Alonso stekao utisak da gubi autoritet i da nema punu podršku uprave.

Istovremeno, navodi se da su i Valverde i Bellingham imali zamjerke na Alonsov stil vođenja i taktičke odluke. Bellingham, koji je prethodnih sezona bio među najvažnijim igračima, ove sezone je imao pad forme i kod Alonsa više nije bio “neupitni” starter u veznom redu, dok je Valverde zbog čestih rotacija i igranja na više pozicija, prema tim tvrdnjama, bio udaljen od svoje preferirane uloge u sredini terena.