“Posebni” ponovo u Kraljevskom klubu: Fabrizio Romano objavio veliku vijest

Jose Mourinho mogao bi se vratiti na klupu Real Madrida, a pregovori sa španskim klubom ušli su u završnu fazu.

Prema navodima Fabrizija Romana i drugih evropskih medija, Mourinho je spreman napustiti Benficu i preuzeti Real Madrid, gdje bi naslijedio Alvara Arbelou. Reuters navodi da je Mourinho potvrdio kako će odluku o budućnosti donijeti tokom ove sedmice, ali i da formalna ponuda Reala još nije stigla.

Portugalac je, prema dostupnim informacijama, jedan od glavnih kandidata za povratak na Santiago Bernabeu. Planirano je da, ukoliko dogovor bude završen, potpiše dvogodišnji ugovor.

Mourinho je Real Madrid vodio od 2010. do 2013. godine. U tom periodu osvojio je La Ligu, Kup kralja i Superkup Španije.

Njegov mogući povratak izazvao je veliko interesovanje navijača, posebno zbog činjenice da bi se “Special One” nakon 13 godina mogao vratiti u klub s kojim je imao jedan od najburnijih perioda u karijeri.