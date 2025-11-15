Legendarni Florentino Perez odlučio napustiti Real Madrid prije isteka mandata

RTV SLON
Foto: Real Madrid

Legendarni predsjednik Real Madrida Florentino Perez napustit će funkciju prije isteka mandata, objavio je španski novinar Pepe Alvarez. Iako bi na čelu kluba trebao ostati do 2028. godine, Perez je donio odluku da se povuče već naredne godine, a svoju namjeru planira saopćiti na skupštini kluba sljedeće sedmice.

Perez, koji ima 78 godina, prvi put je preuzeo Real Madrid 2000. godine i tada započeo eru Galaktikosa. Mandat je završio 2006., ali se tri godine kasnije vratio na mjesto predsjednika, na kojem je ostao do danas.

Još nije poznato ko bi mogao naslijediti Pereza, a izvjesno je da će upravo on nadgledati proces izbora i imati aktivnu ulogu u određivanju svog nasljednika.

