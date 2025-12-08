Krišto: Moramo raditi, a svako neka pokaže svoju političku volju i odgovornost

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto je, nakon što nije održana današnja sjednica, izjavila novinarima da je intencija bila da danas, na ovoj sjednici, odrade “evropske prioritete”.

– To su zakon o VSTV-u i izmjene i dopune Zakona o Sudu BiH i da u drugom krugu izglasamo odluku o utemeljenju glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Nažalost, politička volja je i danas izostala – kazala je Krišto.

Sjednica Vijeća ministara BiH, kao i prošle sedmice, nije održana jer nije usvojen dnevni red, a protiv su bili ministri iz RS-a.

Krišto je navela da je prije ove sjednice održala i sjednicu Kolegija, na kojoj su raspravljali o istom predloženom dnevnom redu.

– Prošli put je bio izgovor da se ova dva zakona ne mogu razmatrati iz razloga što su došli kasno, sat vremena ili dva prije same sjednice. Danas kad smo došli na Kolegij, nije bilo za očekivati da će se takva pitanja postavljati nakon osam dana, jer je svako imao priliku da pročita zakone. Svi smo cijelo ovo vrijeme bili u kontaktima oko procedure, oko sadržaja samih zakona. Znači, kontinuitet je postojao. Da bi danas došli i rekli, danas nema smisla razmatrati ove zakone iz razloga, ne znam, ministar nije sazvao neku radnu grupu i tako dalje. To je bio taj nekakav alibi – navela je Krišto.

Dodala je da se pred medijima to pokušalo objasniti na neki drugi način.

– Raspravljali smo na Kolegiju i nisam imala saglasnost kolege Staše Košarca da se ova dva zakona i odluka o utemeljenju nađu danas na dnevnom redu. Takvo promišljanje na Kolegiju je dijelom dijelio i kolega Zukan Helez, na način da je on rekao da nije za to da bude odluka o utemeljenju ureda glavnog pregovarača na dnevnom redu. Rekla sam, idemo na sjednicu Vijeća ministara otvoriti raspravu – pojasnila je Krišto.

Dodala je da je na početku sjednice otvorila raspravu, te da je resorni ministar tražio da zakoni ostanu na dnevnom redu, što je bio i njen stav.

Kazala je da je dnevni red dala na glasanje, te da je ministar Zukan Helez podržao tako predloženi dnevni red, a ministri Staša Košarac i Srđan Amidžić, nisu dali potvrdu takvom današnjem dnevnom redu.

Navela je da ni danas, a ni prošli put, nije bilo nikakvih sadržajnih primjedbi, tehničkih, političkih…

– Ja ću nastaviti raditi kao što sam radila, na isti način i sa istim tempom. Odmah sam zakazala novu sjednicu, 16. decembra. Mi moramo raditi, a svako neka pokaže svoju političku volju i odgovornost za sve ono što je pred nama i što je naš posao – navela je predsjedavajuća Vijeća ministara BiH, te dodala da kada postoji volja, postoji i način.