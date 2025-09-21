Krug 99 predstavio prijedlog principa novog ustava: BiH mora biti država svih građan

Na redovnoj sesiji Kruga 99 danas je predstavljen prijedlog principa novog ustava Bosne i Hercegovine, zasnovanog na građanskim i demokratskim vrijednostima. Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović podsjetio je da je dokument nastavak procesa započetog 1. juna, kada je usvojen nacrt ustavne reforme, te da je dodatno oblikovan kroz javne rasprave i ljetne konsultacije.

Kulenović je upozorio na sve učestalije napade na ustavni poredak i institucije države, ocijenivši da trenutni okvir pogoduje etničkim oligarhijama i produbljuje nepovjerenje.

– Agonija BiH neće prestati bez suštinske promjene političkog sistema koji generira etničke podjele, nepovjerenje i društvenu stagnaciju. Trenutni ustavni okvir pogoduje etničkim oligarhijama, ali još više razara temelje stabilnog društva i države – naglasio je Kulenović.

Dodao je da prijedlog ustava nije zamišljen kao utopija, već kao realna vizija moderne države ravnopravnih građana.

Posebno je upozorio na regionalni kontekst i poruke iz Beograda koje, kako je ocijenio, nose „agresivni i ekspanzionistički karakter te predstavljaju prijetnju ne samo za BiH, već i za demokratske vrijednosti u regionu“.

– Distopija, stanje nesloboda i nejednakosti, mora biti zaustavljena. Naš prijedlog ustava nije samo odgovor na unutrašnje probleme, već i na šire prijetnje koje dolaze iz okruženja – rekao je Kulenović.

Uvodničarka sesije, apelantica pred Evropskim sudom za ljudska prava Azra Zornić, ocijenila je da dokument nudi jasan pravac ka modernoj i sekularnoj državi oslobođenoj etničke diskriminacije.

– Reforma mora biti suštinska, a ne kozmetička. Potrebno je usklađivanje sa evropskim pravnim standardima, uključujući presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić-Finci, Zornić, Pilav, Pudarić i Kovačević – poručila je Zornić.

Podsjećeno je i na historijske temelje građanske BiH – ZAVNOBiH, Ustav Republike BiH i referendum iz 1992. godine – kao oslonac za viziju moderne države.

– BiH mora biti država svih svojih građana, bez obzira na ime, vjeru ili etničku pripadnost. To je jedini put ka stvarnoj demokratizaciji i evropskoj budućnosti zemlje – zaključeno je na sesiji.

Krug 99 pozvao je političke aktere da odbace koncepte koji Bosnu i Hercegovinu tretiraju kao „poseban slučaj“ izvan evropskih standarda, te da uvaže težnje većinskog stanovništva za slobodom, jednakim pravima i funkcionalnom državom.