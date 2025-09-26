Kurtović: Zaposleni u institucijama BiH i građani BiH ne smiju biti taoci političara

U cjelosti prenosimo Saopštenje za javnost predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH Samira Kurtovića.

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) daje punu podršku svim zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine, koji se već mjesecima nalaze u stanju neizvjesnosti zbog neusvajanja Budžeta za 2025. godinu.

Neusvajanje budžeta direktno ugrožava egzistenciju radnika i njihovih porodica u trenutku kada su troškovi života u stalnom porastu, a inflacija već duže vrijeme nagriza realnu vrijednost plata. Radnici u institucijama BiH, koji odgovorno obavljaju svoje poslove i nose teret funkcionisanja države, zaslužuju sigurnost, dostojanstvo i pravovremenu isplatu svojih zarađenih primanja.

Istovremeno, neusvajanje Budžeta i Plana rasta ne predstavlja samo unutrašnji socijalni i ekonomski problem, već i ozbiljan zastoj na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Bez stabilnih javnih finansija i jasnog sprovođenja Plana rasta, država šalje negativne signale partnerima i građanima, a najviše ispaštaju upravo radnici i njihove porodice.

SSSBiH poziva donosioce odluka da bez odlaganja usvoje Budžet za 2025. godinu i Plan rasta te time pokažu odgovornost prema građanima i zaposlenima u institucijama BiH. Sindikat će, u saradnji sa zaposlenima i sindikalnim organizacijama u institucijama, nastaviti da insistira na socijalnoj pravdi, poštivanju radničkih prava i stabilnosti institucija.

Radnici u institucijama i građani Bosne i Hercegovine nisu i ne smiju biti taoci političkih nesuglasica. Njihova egzistencija mora biti prioritet, a Bosna i Hercegovina mora odlučno krenuti ka Evropskoj uniji, jer taj put nema alternativu!