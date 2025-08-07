Poslodavci traže kraća bolovanja, sindikati tvrde: „Prozreli smo vam namjere!“

Sredinom 2022. godine Predstavnički doma Parlamenta FBiH usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, a vezan za radnička bolovanja.

Izmjenom Zakona broj dana bolovanja za koje radniku naknadu isplaćuje poslodavac smanjio bi se sa 42 na 15 do 20 dana. Ostatak naknada tokom bolovanja išao bi na teret kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja.

Ova izmjena je neophodna jer je vrijeme u kojem poslodavac ima obavezu naknade plaće za vrijeme bolovanja predugo. Poslodavac za vrijeme bolovanja radnika mora naći adekvatnu zamjenu kako se ne bi prekinuo kontinuitet u poslovanju i tada je poslodavac izložen duplom trošku, što se može negativno odraziti na njegovo poslovanje. Također, slučajevi iz prakse pokazuju razne zloupotrebe bolovanja i neophodno je izmijeniti zakonsku odredbu i zaštiti poslodavce od takvih slučajeva, naveo je Ramiz Karić 2022. godine u obrazloženju Prijedloga o izmjeni Zakona.

Udruženje poslodavaca još prije nekoliko godina upozoravalo je da važeći Zakon predstavlja veliko opterećenje za poslodavce i da je dugoročno neodrživ. Prema posljednjim informacijama, promjene bi mogle uslijediti sredinom augusta, budući da je inicijativa dobila podršku Federalnog ministarstva zdravstva. S druge strane, Savez samostalnih sindikata snažno se protivi toj ideji, ističući da su prozreli prave namjere poslodavaca.

„Oni žele da što više novca ostane kod njih, da prebace na državu da država to refundira. Mi smo protiv toga da se bilo šta radi na štetu radnika i građana FBiH“, naveo je Fahrudin Šahović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata TK.

Šahović upozorava da je i postojeće stanje u zdravstvenom sistemu FBiH dovoljno teško i da ga karakterišu dugi redovi, liste čekanja, spora administracija i otežan pristup zdravstvenim uslugama.

„S obzirom u kakvoj je situaciji zdravstvo u cijeloj Federaciji, pa i na našem kantonu, mislim da je to dodatno opterećenje i da bi bilo problema oko isplata tih naknada tako da mi u ovom momentu ne možemo podržati takvo rješenj, dodaje Šahović.

Iz sindikata poručuju da tvrdnja pojedinih poslodavaca o zloupotrebi bolovanja također nema uporište jer sadašnji zakon omogućava provjeru i otkrivanje neregularnosti. Smatraju da je ovo samo jedan od pokušaja da se dodatno ugroze prava radnika, te poručuju kako to neće dozvoliti. O Zakonu zdravstvenog osiguranja trebalo bi se raspravljati sredinom mjeseca.