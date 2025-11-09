Lovac iz Tareva preživio napad medvjedice na Konjuhu

Na obroncima planine Konjuh, u jutarnjim satima 9. novembra, dogodila se nesvakidašnja i dramatična situacija kada je lovca Edina V. iz Tareva napala medvjedica. Napad se desio na lokaciji Mramor, na planinarskoj stazi poznatoj kao „Borina staza“ piše IKP Kladanj.

Prema riječima Edina, dok je čekao na čeki, u jednom trenutku je na šumskoj stazi ugledao dva medvjeda. Veći od njih, kako se kasnije ispostavilo, medvjedica, iznenada se okrenula i sa obronka skočila pravo na njega. Zahvaljujući prisebnosti i iskustvu, Edin je uspio u trenutku reagovati i opaliti metak u trenutku kada je zvijer bila u letu prema njemu.

„Bogu hvala, bio sam precizan. Vidio sam ogromnu životinju kako me obara i noktima hvata za glavu. Povrede su od čela, preko uha i vrata. Uspio sam je odgurnuti, ali je ponovo zabila kandže u donji dio leđa i zubima me ugrizla za nogu“, ispričao je Edin.

Iako teško povrijeđen, lovac je uspio da se izvuče ispod tijela medvjedice, koja je u tom trenutku već uginula. Drugi medvjed, uplašen pucnjem, pobjegao je u šumu, što mu je, kako kaže, vjerovatno spasilo život.

Kolege koje su mu pritekle u pomoć ostale su zatečene prizorom. Ljekari iz Doma zdravlja Živinice i Kliničkog centra Univerziteta u Tuzli ukazali su mu pomoć, ističući da do sada nisu vidjeli sličan slučaj napada medvjeda s tolikim posljedicama, a bez smrtnog ishoda.

„Neka se ovo meni desilo, samo neka nije naišao neki planinar bez oružja i iskustva. Ishod bi bio tragičan“, kazao je Edin, zahvalan što je preživio.