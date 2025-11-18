Marta Kos danas u Briselu pokreće Forum o proširenju EU 2025. godine

Komesarka za proširenje Marta Kos danas će u Briselu pokrenuti prvi Forum o proširenju EU 2025. godine, pod nazivom „Zaokruživanje Unije, osiguranje naše budućnosti“.

Kako je najavljeno iz Evropske komsije, događaj će okupiti političke lidere, predstavnike civilnog društva, mladih i preduzeća iz država članica i partnera u procesu proširenja kako bi razgovarali o putu naprijed ka većoj i jačoj Uniji.

Događaj će započeti uvodnom video porukom predsjednice Ursule von der Leyen, nakon čega će uslijediti glavni govor komesarke Kos, čime će biti pokrenuta cjelodnevna debata o strateškom smjeru proširenja EU.

Forumu će prisustvovati visoka predstavnica/potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas, predsjednik Evropskog vijeća António Costa, kao i premijeri Moldavije i Crne Gore, između ostalih. Diskusije će se baviti geopolitičkim prioritetima Evrope, očekivanjima građana i mjerama potrebnim za jačanje kapaciteta Unije da dočeka nove članice i spremnosti partnera za pridruživanje.

Forum će također pružiti priliku za raspravu o ovogodišnjem paketu proširenja i napretku koji su partneri u proširenju postigli u proteklih dvanaest mjeseci, potvrđujući da je proširenje visoko na dnevnom redu EU i da je pristupanje novih država članica sve više nadohvat ruke.