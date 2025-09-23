Kos: Za medije i civilno društvo EU izdvaja sedam miliona KM

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je finasijsku podršku Evropske unije od sedam miliona eura za medije i organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini jer, kako je istakla, nezavisni mediji i civilno društvo su temelj demokratije, a njihovo “ućutkivanje” slabi društvo i otvara prostor autokratiji.

Kos je to izjavila tokom današnjeg uvodnog obraćanja kojim je otvorila konferenciju “Kritički glasovi pod pritiskom” u Sarajevu, čiji je fokus na situaciji u kojoj se nalaze mediji i civilno društvo.

Tom prilikom, visoka evropska zvaničnica je naglasila da su kritički glasovi pod pritiskom, ne samo u BiH već i u mnogim dijelovima Evropske unije i u svijetu, što je veoma opasno za demokratiju.

– Okruženje za pozitivno novinarstvo postaje sve teže širom svijeta i svuda vidimo kako su nezavisni i kritički glasovi sve više pod pritiskom – kazala je.

Evropska komesarka također je napomenula da širom BiH, a posebno u Republici Srpskoj, svjedočimo zakonodavnim inicijativama koje prijete sužavanjem prostora za građansko djelovanje i podrivanjem slobode medija.

Obraćajući se direktno predstavnicima medija, kazala je da joj je poznato da se suočavaju s prijetnjama, a ponekad i nasiljem, na što je ukazano i u izvještajima Evropske komisije.

Napomenula je da su ponovna kriminalizacija klevete i zakon o stranim agentima već stvorili pritisak na novinare i nevladine organizacije, ograničavajući njihov rad i udaljavajući BiH od evropskih standarda.

– Ove mjere ne jačaju društvo, već ga slabe. Organizacije civilnog društva nisu strani agenti. Oni koji preuzimaju velike rizike da unaprijede svoju zemlju su najpatriotskiji građani. Vaš rad nije prijetnja. Naprotiv, prijetnja je ograničavanje kritičkih glasova. To može dovesti do korupcije, netolerancije i lošeg upravljanja – istakla je Kos, najavljujući da će unutar EU biti pojačana podrška nezavisnim medijima i borbi protiv dezinformacija.

Također je podsjetila da je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila novi program za otpornost medija.

– On će podržati nezavisno novinarstvo i medijsku pismenost. Shodno tome, isto se očekuje i od budućih članica. Naš prioritet u procesu proširenja je jačanje demokratskog prostora i otvorenih društava – istakla je.

Kos je istaknula da bez bez stvarne slobode izražavanja nema članstva u EU ni za jednu zemlju.

– Zato sam toliko željna da ubrzam proces pristupanja BiH. Želimo što prije usvojiti zakone koji podržavaju nezavisne novinare, aktiviste i nevladine organizacije – kazala je evropska komesarka.

U uvodnom obraćanju, između ostalog, ukazala je i na činjenicu da je, nakon povlačenja USAID-a, rad mnogih medija otežan. EU i druge zemlje, kako je pojasnila, pokušavaju ublažiti taj nedostatak kroz saradnju s donatorima i državama članicama, ali ne mogu u potpunosti nadomjestiti podršku koju su pružale SAD.

S tim u vezi, podsjetila je da je EU od početka godine izdvojila 600.000 eura za podršku nezavisnim medijima u Evropi te da pomažu i s alatima za borbu protiv manipulacije informacijama i miješanja.

– Nastavićemo biti najjači podržavatelji civilnog društva i nezavisnih medija u BiH – poručila je Kos, najavljujući finansijsku podršku EU za medije i organizacije civilnog društva u BiH za period do kraja 2027. godine u iznosu od sedam miliona eura.

Posjeta Evropske komesarke za proširenje Marte Kos Bosni i Hercegovini, završava sutra.

Ova posjeta, čiji je cilj isticanje podršku Evropske unije za budućnost BiH, dolazi i uoči objavljivanja godišnjeg paketa o proširenju kasnije tokom godine, kada će uslijediti i Izvještaj o napretku BiH na putu ka EU.