Evropska komesarka Marta Kos sutra stiže u BiH, planirani brojni sastanci

Evropska komesarka za proširenje, Marta Kos, boravit će u Bosni i Hercegovini od 21. do 24. septembra 2025. godine, s ciljem da potvrdi snažnu podršku Evropske unije evropskoj budućnosti naše zemlje. Posjeta dolazi u trenutku kada je BiH, nakon odluke Evropskog vijeća u martu 2024. godine, dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o pristupanju, a Kos će ohrabriti domaće vlasti da poduzmu sve potrebne korake kako bi se održala prva međuvladina konferencija i iskoristila prilika koju nudi Plan rasta za Zapadni Balkan.

Komesarka će u ponedjeljak, 22. septembra, održati sastanke s Predsjedništvom BiH, predsjedavajućom Vijeća ministara Borjanom Krišto te predsjednicom Centralne izborne komisije Irenom Hadžiabdić. Istog dana posjetit će Brus, gdje će obići igralište i ambulantu finansirane EU sredstvima, a u Sarajevu prisustvovati potpisivanju ugovora za izgradnju muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi, kroz program EU4Culture.

U utorak, 23. septembra, Kos će otvoriti konferenciju „Kritički glasovi pod pritiskom“ u Europe House u Sarajevu, te učestvovati na događaju u Visokom s mladima i sportistima iz BiH, među kojima i Amel Tuka. Tom prilikom će se sastati s gradonačelnikom Mirzom Ganićem i vijećnicima, a planiran je i obilazak Vareša, gdje EU finansira projekt „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u BiH – MOŽEMO BOLJE“.

Posljednjeg dana posjete, 24. septembra, komesarka će se obratiti Parlamentarnoj skupštini BiH. Tokom boravka, Marta Kos susrest će se i s predstavnicima civilnog društva, medija, lokalnih zajednica, utjecajnim ženama u biznisu i mladima iz cijele zemlje, naglašavajući da je evropska perspektiva BiH nezamjenjiva i ostvariva kroz reforme i saradnju.