Bećirović razgovarao s komesarkom EU za proširenje Martom Kos

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović održao je sastanak s Martom Kos, komesarkom za proširenje Evropske unije (EU). Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i izazovima koji usporavaju njen napredak na evropskom putu.

Bećirović je istakao da su članstvo Bosne i Hercegovine u EU, kao i članstvo u NATO-u, strateški ciljevi naše države. Naglasio je da je destruktivno djelovanje bivšeg predsjednika entiteta RS Milorada Dodika i njegovih najbližih saradnika usporilo reformske procese i ugrozilo ustavni poredak države Bosne i Hercegovine. Time je izgubljen zamah koji je Bosna i Hercegovina ostvarila nakon dobijanja kandidatskog statusa i otvaranja pregovora za članstvo u EU. Upozorio je da nastavak takvih antidejtonskih i neustavnih aktivnosti predstavlja prijetnju miru i stabilnosti, te zahtijeva odlučan odgovor.

Bosna i Hercegovina, EU i međunarodna zajednica moraju izvući važnu pouku iz 2025. godine. U narednom periodu moramo dodatno ukazati na važnost nesmetanog funkcioniranja dvije važne institucije, a to su Ured visokog predstavnika međunarodne zajednice i Ustavni sud BiH. Pokazalo se da su to dvije ključne institucije u zaštiti ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Član Predsjedništva BiH je zahvalio EU na kontinuiranoj podršci nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, ističući da vanjska politika države Bosne i Hercegovine ostaje usklađena s vanjskom i sigurnosnom politikom EU. Naglasio je da je zaštita ustavnog poretka Bosne i Hercegovine temeljni preduslov očuvanja mira i stabilnosti u našoj državi. Samo poštivanjem ustava i zakona Bosne i Hercegovine možemo osigurati efikasno funkcioniranje institucija i dinamizirati naš put ka EU.

Komesarka EU za proširenje Marta Kos je naglasila da čvrsto vjeruje u evropsku budućnost Bosne i Hercegovine, kao i da se državne institucije Bosne i Hercegovine moraju poštivati. Ohrabrila je nastavak reformskih procesa u Bosni i Hercegovini, ističući da je njihova provedba ključni preduslov za početak pristupnih pregovora s EU. Poručila je da Evropska komisija snažno podržava institucije Bosne i Hercegovine u jačanju vladavine prava i unapređenju institucionalne funkcionalnosti, te da očekuje odlučnu posvećenost svih političkih aktera ispunjavanju evropskih prioriteta.