Meteorolozi upozoravaju: Čestice pijeska iz Turkmenistana i Sahare stižu u BiH

BH Meteo upozorava da se u narednim danima može očekivati dodatno pogoršanje kvaliteta zraka u kotlinama i nizinama Bosne i Hercegovine.

Kako su naveli, danas, 18. januara, u naše krajeve stižu čestice pijeska iz centralne Azije, iz pustinje Karakum u Turkmenistanu, a potom bi, u srijedu 21. januara, zbog promjene smjera visinskog strujanja prema jugu, u BiH mogle stići i čestice saharskog pijeska.

„S obzirom na izostanak jačeg vjetra i prisustvo lokalno dugotrajne magle u kotlinama i nizinama, dolazak pijeska i prašine iz pustinja istočno i južno od nas dodatno pogoršava kvalitet zraka, čineći ga još štetnijim za zdravlje građana“, objavio je BH Meteo.

Građanima se preporučuje oprez, uz smanjenje boravka na otvorenom i korištenje zaštitnih maski, posebno osobama s respiratornim problemima, djeci i starijima.