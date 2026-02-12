Mijenja se način isplate penzija, evo koje su novine

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske od maja ukida isplatu penzija putem punomoći koje su ranije bile date samom Fondu, pa će primanja ubuduće biti doznačavana isključivo na ime korisnika i njihov lični račun.

Direktor Fonda Mladen Milić naveo je da za teško bolesne i nepokretne penzionere ostaje mogućnost da ovlaste drugo lice za podizanje novca sa računa u banci ili pošti.

Do sada je postojala praksa da se penzija može uplaćivati na račun treće osobe na osnovu punomoći dostavljene Fondu, ali se od te procedure odustaje.

Iz Fonda pojašnjavaju da je promjena uvedena zbog uočenih nepravilnosti i zloupotreba.

Među evidentiranim problemima su korištenje punomoći bez znanja korisnika, zastarjela ili falsifikovana dokumentacija, neprijavljivanje promjene adrese ili načina isplate, kao i slučajevi u kojima nije prijavljena smrt korisnika, a isplate su nastavljene.

Prema podacima Fonda PIO RS, oko 2.400 penzionera trenutno prima penziju preko punomoći izdate trećim osobama.