Minimalna plata ponovo u fokusu, sjednica ESV-a odlučuje može li doći do povećanja

Jasmina Ibrahimović
03 02 2025 - ESV FBIH Sastanak
Foto:FENA

U sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu danas će u 11 sati biti održana nova sjednica Ekonomsko socijalnog vijeća, u trenutku kada je javnost danima usmjerena na pitanje povećanja minimalne plate i pritiske koji stižu sa obje strane pregovaračkog stola.

Rasprava o minimalcu ponovo je postala jedno od najosjetljivijih ekonomskih pitanja u Federaciji, jer sindikati insistiraju da sadašnja primanja više ne mogu pokriti osnovne troškove života, dok poslodavci upozoravaju da bi naglo povećanje bez pratećih fiskalnih mjera moglo dodatno opteretiti privredu.

Tokom posljednjih dana sindikalne organizacije su ponovile da je realni trošak života značajno porastao i da bi minimalna plata morala pratiti inflaciju i rast cijena, posebno hrane i stanovanja. Njihovi predstavnici smatraju da bi uvođenje više minimalne plate bilo jedini način da se barem djelimično zaustavi trend odlaska radne snage iz Federacije i naglase da dosadašnji tempo rasta primanja ne prati svakodnevne potrebe radnika.

S druge strane, poslodavci tvrde da povećanje minimalne plate ne može biti izolovana odluka već dio šireg dogovora koji bi uključivao rasterećenje doprinosa i poreza. Upozoravaju da bi neusaglašeno poskupljenje radne snage moglo dovesti do smanjenja broja zaposlenih, posebno u sektorima koji posluju s niskim profitnim maržama, te očekuju da će se na današnjoj sjednici otvoriti prostor za kompromis koji ne bi ugrozio poslovanje.

Očekuje se da će današnja sjednica ESV-a pokazati koliko su tri strane spremne približiti stavove i da li postoji prostor za rješenje koje bi istovremeno olakšalo položaj radnika i očuvalo stabilnost privrede.

