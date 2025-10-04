Mlade fudbalerke Slobode spremne za gostovanja u Živinicama i Banovićima

U-15 selekcija danas gostuje u Živinicama, gdje će odmjeriti snage sa poznatim rivalima: ŽFK Fortuna Živinice, ŽFK Zavidovići, ŽFK Domaljevac.

Dan kasnije, U-13 selekcija putuje u Banoviće, gdje će u nedjelju, 05. oktobra 2025., odigrati tri zanimljiva susreta protiv domaćina ŽFK Budućnost Banovići, starog rivala ŽFK Radnik Bumerang Bijeljina, te renomiranog tima SFK 2000 Sarajevo.

Satnice odigravanja utakmica za obje selekcije biće objavljene naknadno.

Klub poziva sve navijače i ljubitelje fudbala da podrže djevojke i zajedno s njima prožive još jedan vikend ispunjen borbenošću, timskim duhom i sportskim emocijama