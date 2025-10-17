Mladi i institucije zajedno: Od ideja do konkretnih politika u Federaciji BiH

Druga tematska sjednica Komisije za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine planirana je za 22. oktobar. Sjednica, koja će okupiti ključne aktere iz različitih sektora, ima za cilj otvoriti široku raspravu o položaju mladih u Federaciji BiH i ponuditi konkretne preporuke i mjere za njegovo unapređenje.

Sjednicu zajednički organiziraju članovi Komisije za pitanje mladih te predstavnici Vijeća mladih FBiH, Instituta za razvoj mladih KULT i Westminster fondacije za demokratiju (WFD).

Panirano je da se rasprava vodi o oblastima obrazovanja, zapošljavanja, stambene politike, učešća mladih u procesima donošenja odluka, ulaganjima u mlade dok će jedan od posebnih segmenata sjednice biti posvećen zdravlju i sigurnosti mladih u širem društvenom kontekstu.

Cilj tematske sjednice je animirati sve relevantne aktere, od parlamentaraca, omladinskih organizacija, akademske zajednice i institucija, do predstavnika civilnog društva, a kako bi pitanja mladih ostala visoko na političkoj agendi i kako bi se kreirala održiva rješenja za izazove s kojima se mladi suočavaju.

Na značaj institucionalnog dijaloga između mladih, stručnjaka i donosioca odluka osvrnula se Adisa Kokić Hinović, predsjednica Komisije za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, ističući da upravo sjednica stavlja fokus na mlade, nudi stručne analize i diskusije i okuplja sve relevantne subjekte na jednom mjestu.

„Naime, ovo je jedinstven događaj u FBiH na kojem prisustvuju mladi ljudi, omladinske organizacije, predstavnici institucija i ustanova, eksperti iz definiranih oblasti i donosioci odluka na federalnom nivou. Svi zajedno definiraju ključne probleme i izazove, predlažu konkretne zaključke i dostavljaju ih Parlamentu FBiH. I to je najbitnije: mladi postaju aktivni i direktni sudionici procesa donošenja odluka u FBiH“, kazala je.

Napominje da se Komisija za pitanje mladih trudi da uključi mlade iz cijele FBiH u sve aktivnosti, da uvede nove prakse i pokaže da politički rad može izgledati i mnogo drugačije – kooperativniji, transparentniji i odgovorniji, te da je potrebno da se svi uključimo kako bi donijeli promjene i poboljšanja politika.

Sličnu poruku o važnosti dugoročnog uključivanja mladih u političke procese uputila je i Jasmina Banjalučkić, menadžerica za strateško upravljanje programima Instituta za razvoj mladih KULT, naglašavajući da mladi uvijek trebaju biti na političkim agendama, da se razgovara o njihovim potrebama, problemima i rješenjima, a ne da budu političko pitanje.

„Upravo ova Sjednica i rad Komisije za pitanja mladih stvara uvjete gdje su mladi dio najviših instanci odlučivanja u FBiH, Parlamenta. Pored zaključaka koji će biti usmjereni na izradu potrebnog pravnog okvira, na sjednici će se razgovarati i o ulaganjima u mlade te očekujemo povećanje sredstava za stambeno zbrinjavanje, ali i za razvijanje projekata mladih u FBiH“, poručila je Banjalučkić.

Generalna sekretarka Vijeća mladih FBiH Irma Rešidović kaže da je prethodna sjednica postavila temelje za bolju politiku prema mladima u Federaciji BiH te da su, u nedostatku strateškog pristupa programima mladih, zaključci i preporuke s prethodne sjednice poslužili kao uvertira u kreiranje politika na pravi način, uz ravnopravnu uključenost mladih i osluškivanje njihovih potreba.

„Baš zbog toga, istinski vjerujemo da ćemo kroz ovakav mehanizam nastaviti pozitivnu praksu institucionalne brige o mladima i provedbe ključnih mjera u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja i ulaganja u mlade, kao i svakodnevnih aktivnosti mladih u Federaciji BiH”, naglasila je.

Da važnost teme prevazilazi okvire jedne sjednice, potvrđuje i Esma Latić, programska menadžerica Westminster fondacije za demokratiju u BiH, naglašavajući da dok mladi ne vide svoju budućnost ovdje, Bosna i Hercegovina gubi svoj ključni potencijal zbog čega je i važno da donosioci odluka pokažu da slušaju, razumiju i djeluju u interesu mladih.

„Ova tematska sjednica primjer je takvog djelovanja i pokazuje da kada se čuje glas građana, a institucije pokažu odgovornost, demokratija istinski služi zajedničkom dobru”, poručila je.

Druga tematska sjednica Komisije za pitanja mladih Predstavničkog doma FBiH predstavlja važan korak ka sistemskom unapređenju položaja mladih u Federaciji BiH i potvrdu da njihovi glasovi i potrebe sve snažnije odjekuju unutar institucija vlasti.