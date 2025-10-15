Mladi u Tuzli traže vašu podršku: „Treba nam Psihološko savjetovalište za mlade!“

Osjećaj usamljenosti, nesigurnosti i beznađa, praćen anksioznošću, paničnim napadima, rizičnim ponašanjima i vršnjačkim nasiljem, već je dugo svakodnevnica mladih u Tuzli. I ovo nije samo problem mladih – posljedice osjećaju i njihove porodice, škole, cijela zajednica…

A mladi traže pomoć! Broj onih koji se obraćaju za podršku stalno raste, dok sistemska podrška i dalje ostaje ograničena – javne usluge mentalnog zdravlja su preopterećene i često neprilagođene specifičnim potrebama i izazovima mladih. Privatne usluge su preskupe za mlade, stoga većini i nedostupne.

Inicijativa mladih i stručnjaka

U takvoj situaciji, Udruženje Amica Educa, koje već skoro tri decenije pruža psihološku i savjetodavnu podršku mladima i njihovim porodicama, pokrenulo je inicijativu za otvaranje Psihološkog savjetovališta za mlade koju planira predložiti Gradskom vijeću Tuzle.

Ideja nije došla samo od stručnjaka – već upravo od samih mladih, korisnika/ca i volontera/ki Udruženja, koji su prepoznali koliko je ovakva usluga potrebna.

„Kroz projekte Amica Educe dobila sam pomoć onda kada mi je bila najpotrebnija. Naučila sam kako da se nosim sa stresom i kako da svoju anksioznost držim pod kontrolom. Pokazali su mi kako da se odbranim od negativnih komentara. Prevazišla sam svoje poteškoće i postala samopouzdana osoba. Iskustvo i podrška koje sam dobila u Amica Educi promijenili su me na bolje – pokazali su mi da uvijek postoji način da se problemi riješe i da se krene naprijed. Zato znam koliko bi Psihološko savjetovalište značilo svim mladima u Tuzli – ovakva podrška ne smije biti povremena ni ograničena, već stalno dostupna i sigurna za sve nas!“, kaže Ajla Jahić, jedna od mladih učesnica projekta Agenti/ce Promjena.

Iskustva mladih govore jasnije od statistike – bez Psihološkog savjetovališta oni ostaju prepušteni čekanju, improvizaciji i nedostatku prave podrške. „Samo u posljednjih pet godina, kroz različite aktivnosti i usluge, pružili smo podršku za više od 1100 mladih. Naše usluge za mlade su redovno popunjene – čak šta više, imamo i liste čekanja jer smo ograničeni projektnim sredstvima. Upravo zato želimo predstaviti našu inicijativu i tražiti pomoć gradskih vlasti kako bismo zajedno odgovorili na ovaj problem.“, poručuje program direktorica Ivona Erdeljac Senkas.

Savjetovalište: mjesto podrške i osnaživanja mladih

Psihološko savjetovalište bi mladima omogućilo stručnu i specifično njima prilagođenu pomoć: mladi bi se mogli uključiti u individualno i grupno savjetovanje, psihoterapiju, psihoedukativne radionice za jačanje ličnih i životnih vještina, prevenciju rizičnih ponašanja i usvajanja zdravih stilova života.

Model rada u Udruženju već odavno postoji: povjerenje mladih i njihovih porodica, stručni tim psihologa, pedagoga, socijalnih radnika i psihoterapeuta, iskustvo i rezultati koji su mjerljivi.

Svaki vaš potpis je značajan

Građani i građanke Tuzle sada imaju priliku da daju svoju podršku mladima i omoguće otvaranje Psihološkog savjetovališta za mlade u Tuzli, unutar Udruženja Amica Educa.

Vaš potpis nije samo formalnost – on znači priliku da mladi dobiju sigurno mjesto na kojem će biti podržani i osnaženi. To je podrška njihovoj snazi da odrastu u zdravije, otpornije i aktivnije stanovnike našeg grada.

Peticiju možete potpisati OVDJE

Napomena: Vaš potpis postaje važeći tek kad ga potvrdite putem e-maila. Molimo vas, provjerite poruku u svojoj pristigloj pošti.